La Commission 8M a appelé des “concentrations” pour le prochain Mercredi 25 novembre dans les “places” et “quartiers” de Madrid pour commémorer la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Malgré ce qui s’est passé dans l’infectodrome le 8 mars, qui a déclenché la contagion du coronavirus dans la première vague de la maladie, ces féministes ignorent les recommandations sanitaires et appellent à la mobilisation avec des messages de ce type: “Il n’y a pas de restrictions au féminisme”.

Sous le slogan «Voisine confinée, voici tes sœurs», ces féministes proches de United On peut presser «Rendre visible la violence sexiste dans les rues et les places». Selon le communiqué publié par la Commission 8M, qui regroupe 38 assemblées et collectifs, ces entités «se sont coordonnées pour organiser des actions communes mais décentralisées de différentes natures, telles que des concentrations, des lectures manifestes, des affiches et des banderoles, des performances ou des distributions de brochures ».

Les actions auront lieu le mercredi 25 novembre à partir de 18h00. «Sur les places des quartiers et des villes Communauté de Madrid »pour souligner« comment la pandémie aggrave la situation des femmes victimes de violences sexistes, car elle facilite le contrôle exercé par les agresseurs tout en rendant difficile pour les femmes d’accéder aux ressources existantes, qui sont encore plus limitées dans cette situation de crise sanitaire », lit-on dans la note.

Il se trouve que d’ici le 25 novembre, Madrid maintiendra son plan général de mesures anti-Covid dans cette deuxième vague, qui stipule que «les réunions se limitent à un maximum de 6 personnes, à la fois dans les espaces publics comme dans la sphère privée, sauf dans le cas des cohabitants ». Si les groupes comprennent à la fois des personnes cohabitant et non cohabitant, le maximum est également de 6.

En plus du couvre-feu entre 00h00 et 06h00, dans les établissements de restauration, la capacité est limitée à 50% en intérieur et 75% en terrasse, service de bar interdit. Les limitations de capacité dans les lieux de culte (50%), les centres sportifs (50%), les veillées et mariages (50%), les cinémas, théâtres et musées (75%), les marchés (75%), les magasins et les centres sont également actifs. commercial (75%), académies et auto-écoles (60%), casinos et tablaos (50%).

🕢☂️🌂Il n’y a aucune restriction pour le #féminisme: que vous soyez à la maison ou dans la rue, que vous vous occupiez ou que vous soyez pris en charge, où que vous soyez; ce # 25N revient pour lutter contre #MachistaViolence 💪🏽💪🏽💪🏽 #MachismoEsPandemia # RacismoEsViolencia25N #HortalezaFeminista 💜 pic.twitter.com/Y8RfLVMY4b – Commission 8M Hortaleza (@ 8MHortaleza) 16 novembre 2020

Le manifeste de cet appel aux 25-N souligne que «la violence sexiste nous concerne tous, mais de manière différente selon notre classe sociale, notre statut migratoire, notre âge, si nous avons une diversité fonctionnelle, si nous sommes racialisés, gitans, clowns ou trans “. Par ailleurs, la Commission 8M met l’accent sur “la critique de la justice patriarcale, la revendication de la fermeture des CIE, l’abrogation de la loi sur l’immigration et la nécessité d’une éducation sexuelle et affective féministe”.

Ils ont grimpé de 2000%

Ces militantes étaient à l’origine des grèves féministes de 2018 et 2019 et de la «révolte féministe de 2020» qui n’a abouti à la Communauté de Madrid qu’en 41 manifestations féministes le 8 mars, avec le virus déjà répandu dans toute la région. Ces concentrations ont rassemblé 136 430 personnes, dont 120 000 ont assisté à la principale convocation dans la capitale. Cela a été indiqué plus tard par le gouvernement dans une réponse parlementaire écrite au groupe PP au Congrès.

Le ministre de l’Égalité a assisté à la marche au centre de Madrid, Irene Montero, de Podemos, et d’autres membres du gouvernement tels que le vice-président Carmen Calvo ou le titulaire de la politique territoriale et de la fonction publique, Carolina Darias, en plus de l’épouse de Pedro Sánchez, Begoña Gomez. Tous ont ensuite été testés positifs pour le coronavirus.

Tel que rapporté par OKDIARIO à propos de la bombe biologique 8-M, les données téléchargées par le ministère de la Santé sur le site du Centre national d’épidémiologie (CNE) sur les positifs «agrégats déclarés par les communautés autonomes »révèlent que le 23 mars les contagions à Madrid a grimpé à 21531, soit une augmentation de 2064% par rapport au 8 mars. Le temps écoulé entre les deux dates est celui de l’incubation de la maladie, de l’expérimentation des symptômes, de la fréquentation d’un centre de santé, de la réalisation du test et de la communication aux archives officielles.

En outre, au 8 mars 2020, les données mises à jour de l’Institut de santé publique Carlos III (ISCIII) confirment que pour cette journée, il n’y avait pas 600 cas actifs comme l’indiquait le gouvernement, mais qu’il y avait en fait plus de 12000 caisses: la pandémie était vingt fois plus élevée que ce qui était officiellement reconnu par l’exécutif de Pedro Sánchez.

Viens habillé de noir

Dans les affiches que différents groupes de la Commission 8M distribuent sur les réseaux sociaux pour l’appel à 25N, il n’apparaît pas aucune référence pour garder la distance minimale de la sécurité sanitaire par Covid-19. Les seules indications données sont «venez habillé de noir» et «apportez une lumière et une fleur».