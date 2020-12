COVID-19 :

Les hospitalisations liées au coronavirus se stabilisent dans certaines parties de la Californie, mais les patients sont toujours en hausse dans certaines parties de l’État, ce qui a incité le gouverneur Gavin Newsom à avertir les Californiens de se préparer à l’effet “d’augmentation après augmentation” “après que les gens reviennent de leurs voyages pour les vacances.

Les unités de soins intensifs du sud de la Californie et de la vallée agricole de San Joaquin n’ont pas de capacité hospitalière, selon les chiffres de l’État, et Newsom a déclaré qu’il était “évident” que sa dernière commande de séjour à la maison sera prolongée mardi en les endroits où les unités de soins intensifs des hôpitaux ont moins de 15% de capacité.

Newsom a déclaré lundi que même avec des admissions à l’hôpital stagnant dans certains endroits, l’État était destiné à entrer dans une “nouvelle phase” qu’il s’était préparée, en installant des lits d’hôpitaux dans les stades, les écoles et les tentes, même s’il a du mal à les doter.

«Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase, où nous nous préparons, où nous nous préparons à ce qui est inévitable maintenant … sur la base du voyage que nous venons de voir la semaine dernière et de l’attente de plus de la même chose pour le reste de la saison des fêtes d’une poussée en plus d’une poussée, éventuellement plus, encore une fois, une autre poussée », a déclaré Newsom.

Les responsables de l’Etat ont également informé les hôpitaux que la situation est si grave qu’ils doivent se préparer à la possibilité qu’ils devront recourir aux directives “soins de crise” établies plus tôt dans la pandémie, qui permettent le rationnement du traitement.

L’augmentation des infections est en grande partie due aux voyages et aux célébrations de Thanksgiving, qui ont eu lieu malgré les avertissements des responsables de la santé de ne pas se rencontrer parce que l’État le plus peuplé du pays connaissait déjà une croissance explosive. Dans les cas.

Cela a créé le plus grand défi pour le système de santé californien depuis le début de la pandémie, avec le nombre de cas de COVID-19, les hospitalisations et les décès battant régulièrement des records.

Alors que les cas quotidiens de coronavirus sont tombés à 31000 lundi contre une moyenne de sept jours supérieure à 37000, cela était probablement dû à un retard dans les données du week-end, a déclaré Newsom.

Les modèles utilisés pour la planification montrent que les hospitalisations vont plus que doubler le mois prochain, passant d’environ 20 000 à plus de 50 000.

-L’Etat dispose de plusieurs hôpitaux de fortune qui acceptent les patients, mais il faut plus d’agents de santé pour les doter, a déclaré le gouverneur démocrate. Il a déployé plus de 1 000 personnes dans 116 hôpitaux et autres établissements par l’intermédiaire d’un corps de volontaires ou de la Garde nationale. Du côté positif, Newsom a déclaré que la Californie s’attendait enfin à recevoir davantage de travailleurs de la santé itinérants qu’elle avait demandés en prévision de la pénurie.

Le ministère de la Santé publique envoie une équipe médicale d’urgence à Los Angeles pour aider à mieux répartir les patients entre les hôpitaux. Certains hôpitaux sont bien au-dessus de leur capacité et d’autres sont en dessous, a déclaré Newsom.

Au cours du week-end, la plupart des hôpitaux du comté de Los Angeles ont atteint un point de crise où ils ont dû détourner des ambulances faute de lits disponibles.

“La triste réalité est que tous les indicateurs nous disent que notre situation ne peut qu’empirer à partir de 2021”, a déclaré la directrice de la santé publique du comté, Barbara Ferrer.

Le comté de Los Angeles, qui compte un quart des près de 40 millions d’habitants de Californie, compte environ 40% des 24 000 décès de l’État. Le comté s’approche du seuil de 10 000 morts.

“Ce sont des chiffres qui ne peuvent pas être normalisés”, a déclaré la superviseure du comté Hilda Solís. “Comme le son des sirènes d’ambulance, nous ne pouvons pas nous déconnecter.”

Les voyages à Noël devraient créer un autre pic de cas. Il peut ne pas apparaître pendant plusieurs semaines en raison d’un délai entre le moment où une personne est exposée au virus et le moment où elle obtient les résultats du test et, finalement, elle devient suffisamment malade pour nécessiter une hospitalisation.

Bien qu’il y ait des signes que plus de gens prêtent attention aux ordonnances de séjour à la maison qui s’appliquent à tous les comtés de l’État, à l’exception des comtés ruraux plus au nord, il y a eu une augmentation des voyages en avion à Los Angeles, similaire à Thanksgiving. .

Le nombre de passagers quittant l’aéroport international de Los Angeles était en baisse de 70% par rapport à l’année dernière entre le 21 et le 27 décembre, mais le pic de 43 000 le 23 décembre n’était que de 60% inférieur aux chiffres. l’année dernière, a déclaré le porte-parole Heath Montgomery. C’était aussi occupé que l’aéroport depuis le début de la pandémie.

Le nombre de passagers au départ de l’aéroport international de San Francisco du 20 au 27 décembre a chuté de 80% par rapport à l’année dernière, a déclaré le porte-parole Doug Yakel.

Le secrétaire à la Santé de l’État, le Dr Mark Ghaly, a exhorté les gens à ne pas se rassembler pour la nouvelle année, ce qui aggraverait encore les problèmes. Des enquêtes d’il y a environ un mois ont indiqué que seulement 30% des Californiens allaient modifier leurs plans pour se rencontrer ou voyager, mais des enquêtes plus récentes montrent qu’entre 50% et 60% modifiaient leurs plans, a-t-il déclaré.

“Les choses qui, il y a un mois ou deux, étaient une activité à faible risque aujourd’hui sont des risques vraiment élevés en raison du niveau de COVID qui circule dans nos communautés”, a déclaré Ghaly.

L’augmentation vient dans le cadre d’un effort pour vacciner les travailleurs de la santé et les personnes dans les maisons de soins infirmiers, puis s’étendre à d’autres groupes, y compris probablement les enseignants.

L’Etat s’attend à avoir reçu 1,7 million de doses de vaccin d’ici la fin de la semaine, a déclaré Newsom. Il a également annoncé que les pharmacies CVS et Walgreens commenceraient à vacciner les résidents des maisons de retraite et des résidences services.