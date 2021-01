COVID-19 :

Conseiller Président de l’Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, a rapporté qu’au cours des derniers jours, il y a eu deux décès qui portent à 44 le nombre total d’agents électoraux décédés COVID-19[feminine, en plus de plus de 400 infections depuis le début de la pandémie.

“Je tiens à vous informer, comme vous le savez probablement, de la mort regrettable et sensible de certains collègues de l’INE et du système OPLE, survenue ces dernières semaines à la suite de la pandémie COVID-19 qui afflige notre nation et le monde entier”, a-t-il déclaré dans la session extraordinaire du Conseil général.