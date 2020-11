COVID-19 :

(CNN espagnol) – L’Europe connaît une deuxième vague de covid-19 et plusieurs pays ont imposé de nouvelles restrictions pour tenter de contrôler la propagation de l’infection. Le Dr Elmer Huerta explique le déroulement de cette deuxième vague et analyse si la même situation se produira dans d’autres parties du monde.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous verrons comment la deuxième vague de covid-19 se développe en Europe et si la même situation se produira dans d’autres parties du monde.

Cela fait environ neuf mois et demi que le monde a appris la rare épidémie de pneumonie à Wuhan, en Chine. Au fil des semaines, cette épidémie est devenue la pandémie actuelle avec des infections qui ont maintenant atteint tous les coins du monde.

Bien que les voyages aériens aient facilité la propagation du virus, le transportant de Wuhan vers plusieurs pays en très peu de temps, la pandémie a suivi un certain schéma géographique d’expansion.

En ce sens, depuis son apparition en Chine et dans les pays voisins, le premier épicentre majeur de la pandémie était en Europe, suivi des États-Unis et en troisième lieu, de l’Amérique latine. La quatrième vague redoutée en Afrique n’est pas encore arrivée.

Le laps de temps écoulé entre l’apparition de ces foyers géographiques d’infection a varié entre 6 et 8 semaines.

En ce sens, lorsque Wuhan a combattu son épidémie en janvier, le reste du monde a regardé. Alors que le focus européen commençait au cours de la deuxième semaine de février, les États-Unis et l’Amérique latine ont observé.

Alors que la première épidémie américaine a commencé à New York en mars, l’Amérique latine était à l’affût. Enfin, à partir de mai, l’épidémie s’est propagée en Amérique latine, l’Équateur étant l’un des premiers pays gravement touchés.

La pandémie s’est progressivement propagée en Amérique latine, mais jusqu’à présent (troisième semaine d’octobre), aucun pays d’Amérique latine n’a connu une semaine avec zéro cas ou zéro décès. Autrement dit, ils ne sont pas encore sortis de leur première vague.

La situation est différente en Europe. Après avoir été gravement touchée en mars, avril et mai, Madrid, par exemple, a enregistré zéro décès pour la première fois au cours de la première semaine de juin, un mois au cours duquel la réglementation a été assouplie et de nombreuses personnes pensaient que le problème était résolu.

Malheureusement, depuis les dernières semaines de septembre, l’infection par le nouveau coronavirus est revenue dans les pays européens.

Madrid est en état d’alerte depuis le 9 octobre. Paris et d’autres grandes villes françaises sont sur un couvre-feu de 9 heures du soir à 6 heures du matin.

Les réunions de famille sont interdites à Londres. En Allemagne, il a été rapporté le jeudi 15 octobre que le record des cas en une journée avait été battu; le pic précédent avait eu lieu le 28 mars. En conséquence, la chancelière Angela Merkel a ordonné la fermeture des bars et restaurants à partir de 23 heures et interdit les réunions de plus de 10 personnes.

Maria Van Kerkhove, responsable de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré que 80% des pays européens connaissent une résurgence de l’épidémie.

En bref, il ne fait aucun doute que l’Europe est au milieu de la deuxième vague de la pandémie, et bien qu’il soit trop tôt pour le savoir avec certitude, la deuxième vague semble causer moins de morts que la première.

Nous pensons qu’en raison de leur extension géographique, les États-Unis ne peuvent être considérés comme un pays unique, il est donc impossible de dire qu’ils ont surmonté la première vague. En ce sens, à l’image de Madrid, New York qui a été sévèrement battue en avril et mai a annoncé zéro décès pour la première fois le lundi 13 juillet. Depuis lors, bien que de nouveaux cas soient apparus, l’épidémie est toujours sous contrôle dans cette ville, bien qu’elle augmente dans d’autres régions du pays.

En somme, il ne fait aucun doute que la pandémie est encore loin d’être maîtrisée. Il est très probable que les pays d’Amérique latine qui connaissent une baisse des cas et des décès connaîtront une deuxième vague dans les semaines à venir.

Les mesures de contrôle social dictées par les politiques de santé publique des dirigeants et la responsabilité personnelle d’éviter la contagion seront essentielles pour que ces secondes vagues soient moins intenses que les premières.

L’utilisation d’un masque dans les lieux publics, éviter les rassemblements sociaux et les foules, et nettoyer les mains et les surfaces sont des mesures que nous devons tous prendre en attendant ce que l’avenir nous apporte.

