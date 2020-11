COVID-19 :

Ricardo Cortés Alcala, PDG de Promotion de la santé de la Secrétaire de Santé, a affirmé qu’il y a plus d’un million de cas de COVID-19 par le modèle de surveillance épidémiologique qui est traité au Mexique.

Après avoir fait savoir que le Mexique a franchi la barrière du million de cas positifs pour le nouveau coronavirus, Cortes Alcala Il a appelé les médias à souligner les statistiques publiées ce samedi.

Nous regardons et surveillons les portails, les réseaux, les nouvelles et la note est le million, qui est franchi le million. Il y en a plus d’un million, hein? On l’a dit ici maintes et maintes fois », a déclaré le responsable du ministère de la Santé.