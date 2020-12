COVID-19 :

Cesar Carballo, Médecin urgentiste du Hôpital Ramón y Cajal de Madrid, a donné une interview à El Programa de Ana Rosa et analysé les dernières mesures annoncées par le gouvernement en vue des prochaines vacances de Noël.

Pour commencer, il a expliqué pourquoi le nombre de morts continue d’être si élevé: “C’est le péage que nous avons décidé de payer, maintenir ces incidents accumulés à un niveau aussi élevé nous conduit à payer un péage sur les personnes âgées. C’est ce que nous allons probablement vivre février mars”.

Surpris

En ce qui concerne limitations pour les réunions à Noël, a montré sa surprise: “J’entends 10 adultes et je suis surpris, dans ce dîner, près de 18 personnes peuvent se réunir. Me semble une exagération, on perd à nouveau le nord, plus de 400 personnes meurent chaque jour et nous avons incidents cumulés plus de 200 dans toute l’Espagne sauf sur les îles. “

Pour cette raison, il a souligné que la situation peut empirer: “C’est un non-sens absolu, nous refaisons les mêmes erreurs que lors de la première vague, nous espérions avoir appris quelque chose et qu’il y aurait une réglementation centrale pour toute l’Espagne, les îles seraient la seule chose qui serait sauvée. “

Troisième vague

Ainsi, après ces festivités, il prédit que il y aura “une troisième vague mi-décembre et début janvier. Plus de décès, plus admis et plus de soins intensifs, voilà ce qui nous attend. “A son avis,” le seul moyen d’éviter cela est d’avoir un incidence cumulative inférieure à 25, mais nous n’y arriverons pas. »

Des doutes sur le vaccin

Finalement, a exprimé des doutes sur la prochaine arrivée du vaccin: “Selon le vaccin que nous avons, nous aurons plus ou moins de sécurité, que celui qui l’obtient non seulement ne tombe pas gravement malade, mais il ne peut pas infecter, ce sera le début de la fin du virus. Pour le moment, un tel vaccin n’existe pas. ”