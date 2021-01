COVID-19 :

Le vaccin de Moderna sera en Espagne dans quelques jours. Cela a été confirmé Salvador Illa, ministre de la Santé, lors d’une cérémonie à la délégation gouvernementale en Catalogne. Plus précisément, il a expliqué que notre pays recevra 600000 doses dans les six semaines suivant la commercialisation approuvée par la Commission européenne mercredi dernier.

L’arrivée du premier envoi se fera plus tôt, dans pratiquement une semaine: “Les prévisions que nous avons avec les informations fournies par la société sont que dans sept ou dix jours, nous commencerons à recevoir les premières doses de ce vaccin”. Ces doses seront stockées dans un entrepôt central dont dispose Health, et à partir de là, elles seront distribuées aux communautés autonomes.

“Nous avons déjà informé les coordinateurs techniques des communautés autonomes”, a confirmé Illa, qui a également affecté que 600000 ne seront pas les premiers vaccinés avec Moderna, mais la moitié, puisque ce vaccin a deux piqûres et avec ce premier versement, 300 000 personnes seront touchées.

Donnera un coup de pouce au taux de vaccination

«Nous allons acquérir de la vitesse de croisière. Maintenant, nous allons recevoir de nouvelles doses du vaccin de Pfizer, nous allons commencer à fournir le vaccin Moderna et il y en a d’autres qui sont en cours d’examen par l’Agence européenne des médicaments, nous pensons donc qu’en été nous pourrons atteindre le chiffre très pertinent de 70% de la population vaccinée », a déclaré la personne toujours en charge du département Santé.

Cela ne modifiera pas la campagne de vaccination, puisque cette approbation était prévue. Oui, c’est «une nouvelle très positive», selon les mots d’Illa, qu’elle a finalement été approuvée par la Commission européenne sans inconvénient majeur ni retard. Bien sûr, il a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas d’un «classement» entre les communautés.

«Je connais le travail qui se fait et dans quelques jours nous allons acquérir une vitesse de croisière. C’est une course longue distance, pas un sprint et le but est de se lancer dans une course longue distance qui durera des mois », a influencé la loi, en veillant à ce que tout soit fait «dès que possible» et avec «sécurité et efficacité».

Bilan de la situation épidémiologique

En plus de cette confirmation importante de l’arrivée d’un nouveau vaccin en Espagne, le ministre de la Santé a également fait le point sur les dernières données sur la pandémie dans le pays. Cela a été montré confiant face à l’augmentation des cas: “Il y a un champ d’action suffisant pour pouvoir plier ces augmentations dans les cas que l’on observe ces jours-ci, comme nous l’avons fait avec la deuxième courbe.”

“Des semaines compliquées arrivent”, a averti Illa, soulignant que “nous devons rester calmes” et excluant que des mesures “drastiques” soient prises, qui ont déjà été lancés dans les communautés autonomes. Pour lui, les restrictions actuelles sont «proportionnées à l’état épidémiologique».

L’enfermement à domicile, exclu: «Ce n’est pas dans nos têtes; nous ne l’envisageons pas en ce moment ». Par conséquent, la “très vive inquiétude” exprimée par le ministre de la Santé ne se traduira pas, pour le moment, par un durcissement des mesures en vigueur en Espagne.