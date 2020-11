COVID-19 :

Après avoir dévoilé mardi dernier le plan de vaccination en Espagne, aujourd’hui le ministre de la Santé, Salvador Illa, a comparu devant la Commission de la santé pour signaler les mesures prises, comme il le fait depuis le début de la pandémie.

Le chef de la santé a assuré que si “la fin est plus proche, il faut faire un effort dans les mois à venir«Le premier à être vacciné, selon la stratégie adoptée, sera le résidents et personnel de santé. Pour une vaccination de masse, il faudra attendre un peu plus longtemps. “Pas avant l’été. C’est pourquoi nous avons fixé un horizon de mois. De cinq à six mois », a-t-il déclaré.

A propos des premières doses qui arriveront dans notre pays, Illa a de nouveau fait référence au mois de janvier comme date de début avec le plan de vaccination ambitieux avec lequel commencer à mettre la pandémie en Espagne.

Même Noël pour tout le monde

Interrogé par la possibilité qu’il y ait différentes mesures pour Noël selon chaque communauté, comme le proposé par la Communauté de Madrid, le ministre a assuré que “il n’y aura pas 17 Noëls”. Dans le même temps, il a confirmé que le gouvernement s’emploie à convenir des mesures avec la CCAA parvenir à un accord.

Enfin, il a exclu que la solution pour détecter les infections dans les jours précédant Noël soit de réaliser des tests de masse. “Plutôt je pense la solution est de faire appel à la responsabilité des citoyens et un accord de consensus avec les communautés autonomes pour respecter les mesures “.