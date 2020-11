COVID-19 :

Maintenant que les progrès des vaccins contre le COVID-19 vont à grande vitesse et à chaque fois cela semble plus proche le processus de vaccination, le débat est de savoir s’il doit être obligatoire. Et à ce sujet, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a été très clair: “Les experts recommandent que ce ne soit pas obligatoire car cela pourrait être contre-productif”.

Dans une interview avec RAC1, Illa a expliqué qu’en Espagne les citoyens sont «très sensibilisés» aux avantages du vaccin, de telle manière qu’il considère qu ‘”il suffira” du fait que L’Espagne “est un pays avec une très bonne tradition de vaccination”.

Cependant, il a souligné que, bien que le Gouvernement puisse “légalement” établir cette obligation, ce qui sera fait est d’essayer de «renforcer» cette idée avec «la vérité et les avantages qu’elle comporte». “Il y aura un niveau de réponse très élevé”, a-t-il déclaré sans hésitation..

Réponses aux questions sur le processus de vaccination

Salvador Illa a été demandé des dates estimées afin que les vaccins soient distribués parmi la population espagnole. Au début, vous avez répondu que “Parfois en janvier”, sans vouloir donner plus de délais. Cependant, après a précisé que “très probablement” d’ici la fin du mois de mai, les vaccins seront sur le point d’avoir atteint la moitié de la population.

L’intention, a-t-il souligné, est “Faire vacciner la majorité de la population” entre mai et juillet, avec un processus qui débutera évidemment en 2021. Et pour cela, il a défendu un système de santé «préparé et en conditions» pour garantir l’accès aux doses. En réalité, Il a ajouté que l’Espagne dispose de 13 000 points de vaccination, un réseau qui peut “fonctionner parfaitement avec un rythme rapide et efficace, et avec des garanties”.

Concernant les vaccins, Le ministre de la Santé a souligné que la stratégie européenne “est un exercice de coordination remarquable”, et aussi l’efficacité des échantillons Pfizer et Moderna: “Ce sont les deux qui présentent une technologie innovante qui a donné des résultats qui ont surpris les experts.”

Soutien à la désescalade en Catalogne

En plus de parler de vaccins, il a également eu des mots pour analyser le plan de désescalade du gouvernement. “Si les gens sont responsables, comme je suis sûr qu’ils le seront, je pense que c’est un plan bien équilibré”, a défendu le ministre socialiste.

Il a souligné la “communication très utile” qu’il entretient avec les responsables de toutes les régions autonomes, et a insisté pour être «prudent» et ne pas vouloir «récupérer» tout ce qui ne pouvait pas être fait avec les restrictions.