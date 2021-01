COVID-19 :

Lorsque le troisième n’a pas encore été adopté et que le gouvernement recommande de suivre la même stratégie avec laquelle, selon eux, «nous avons dépassé le second», le ministre de la Santé, Salvador Illa, parle déjà ouvertement de l’arrivée d’une quatrième vague après Pâques. Il prévient que cette nouvelle vague d’infections pourrait arriver après les vacances de mars, tout en refusant d’adopter des mesures plus restrictives pour l’éviter.

Illa évoque à la légère une nouvelle situation de stress sanitaire au printemps dans un document au logo PSC avec lequel, ce vendredi, ils espéraient convaincre le reste des partis catalans de reporter les élections du 14 février juste quelques semaines. Une proposition qui a déjà été rejetée par le Gouvernement, qui propose de reporter ces élections au 30 mai.

Les socialistes, qui jusqu’à hier ont nié le retard électoral et ont même contesté sa légalité, estiment que le report des élections jusque-là, comme le recommandent les experts, pourrait être pire car l’Espagne est dans une situation plus compromise en matière d’infections.

L’admission de l’arrivée éventuelle de la quatrième vague, dont ils ne parlent toujours dans aucun pays, contraste avec la rejet du candidat ministre tout au long de la semaine pour évaluer l’éventuel report des élections catalanes. Salvador Illa a répété que les conditions épidémiologiques ne rendent pas la tenue des élections irréalisable. En tout cas, dit-il, c’est la décision de la Generalitat et non du ministère qui ordonne de prendre la décision de les célébrer ou non.

Refuse de prendre d’autres décisions

“Avec les outils actuels, les communautés autonomes ont la capacité de prendre toutes les décisions qu’elles jugent appropriées pour stopper le virus”, rappelle presque quotidiennement le ministre de la Santé, interrogé sur un éventuel resserrement des restrictions. Mais ça ment.

Les autonomies ils ne peuvent pas ordonner une garde à domicile, comme le font la grande majorité des pays européens, car l’état d’alerte actuel ne le permet pas. Et lui-même et Pedro SanchezPour l’instant, ils veulent éviter l’usure de la réapprobation d’une mesure aussi impopulaire que, paradoxalement, ils défendaient à tout prix.

Le candidat PSC à la présidence de la Generalitat souhaite que les administrations territoriales assument l’usure de la gestion de la pandémie. Son département, disent-ils, est uniquement chargé de «coordonner» l’action du reste des gouvernements. Une façon simple et directe de démissionner de vos responsabilités. Et c’est que bien que les compétences en Santé soient transférées aux Communautés Autonomes, les pandémies sont de gestion étatique.

Contre le report

Bien que ce jeudi soir, à contrecœur, le CPS ait accepté de se joindre au mouvement du report électoral, les socialistes et Moncloa s’opposer au report du rendez-vous avec les urnes. La candidature conduite par Illa, après être restée seule à tenir la date du 14-F, a accepté à la dernière minute de modifier la date pour autant que le dernier mot revienne au ministère de la Santé, qui est dirigé par sa présidentielle Salvador Illa. Quelques heures plus tôt, dans une déclaration, la CFP a catégoriquement nié le report.

La déclaration PSC.

Aussi le Ministre de la Justice, Juan Carlos Campo, a déplacé ce jeudi matin l’impossibilité de reporter les élections. Dans une interview, Campo a déclaré qu’il n’y avait aucun argument sanitaire ou juridique pour justifier le report des élections. Le chef de la justice, qui après le changement de poste du CPS de nuit a annulé tous les entretiens qu’il avait confirmés pour ce vendredi, est allé jusqu’à affirmer que l’intention du gouvernement de retarder la nomination pouvait entraîner un acte illégal.

Aussi la candidature dirigée par Salvador Illa, dans le même document dans lequel ils admettent l’arrivée de la quatrième vague du coronavirus après Pâques, rappelle que malgré l’acceptation du retard avec les conditions imposées, elle n’est pas entièrement en accord avec la mesure. Au point un de la proposition qui a été transférée ce vendredi au reste des parties, le COPS, souligne que «le report a des questions d’un point de vue juridique et n’est pas justifié par l’évolution prédite par les données de la pandémie ».

Les socialistes catalans, même avec ce rejet, finissent par admettre que la décision de reporter les élections poursuit la volonté «d’assurer la meilleure conciliation possible de la protection de la santé publique et exercice du droit de vote». Une position qui est loin de celle adoptée par l’Exécutif l’année dernière lorsque la Galice et le Pays basque ont décidé de reporter les élections. Ils ont donc soutenu la mesure sans reproche. Il n’y avait aucun intérêt partisan, au-delà de celui électoral et conscient du coup qui allait avoir lieu, qui a motivé Moncloa à se lever comme maintenant pour défendre son «effet Illa» et la réorganisation du cabinet ministériel.

Evolution des données

Les experts du Gouvernement, il y a quelques jours, ont présenté un rapport très détaillé aux parties afin qu’elles disposent d’éléments tangibles pour décider de maintenir ou de reporter les élections. Dans la projection faite par les techniciens du ministère de la Santé, entre autres données, ils ont souligné une forte augmentation du nombre d’infections à la fin de ce mois, coïncidant avec le début de la campagne électorale, lorsque le pic de la 6000 infectés par jour. Le document prévenait également que quelques jours avant les élections, le 14 février, les USI atteindraient la limite de leur capacité et que la situation pourrait être critique dans les hôpitaux catalans.

Un an en attente de vote

Le rendez-vous avec les bureaux de vote en Catalogne a été retardé d’un an. En janvier 2020, lors d’une apparition solennelle au Palau de la Generalitat, en raison des fortes tensions entre les partenaires indépendantistes, le toujours président Quim Torra Il a annoncé qu’après l’approbation du budget catalan en mars, il convoquerait des élections avant l’été. Puis la pandémie est arrivée et Torra a décidé de parquer le rendez-vous électoral pour se concentrer sur la gestion du virus jusqu’à ce qu’après l’été, sa peine de disqualification devienne définitive. Avec son limogeage, et sans accord pour investir dans un nouveau candidat, les partis catalans ont laissé courir les délais légaux pour une dissolution automatique du Parlement qui a mis fin à l’appel du 14 février.