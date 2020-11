COVID-19 :

Nouvelle promesse rompue. Le ministère de la Santé, dirigé par Salvador Illa, a déclaré que “dans un délai maximum d’un mois”, les critères de réalisation d’un “évaluation indépendante»Du Système National de Santé (SNS). Cependant, après la date limite, cet engagement n’est pas devenu une réalité. Des sources officielles consultées par OKDIARIO soulignent qu ‘«il y a réunions hebdomadaires sur cette question entre les techniciens des communautés autonomes et le ministère, mais ils sont étape de la définition des critères ».

Tout vient de la première réunion d’octobre Conseil interterritorial du système national de santé, organisé au début du mois. Le gouvernement a inscrit l’approbation du groupe de travail à l’ordre du jour de cet organe avec un délai précis de un mois. Après cette période, le travail se poursuit.

Dans un communiqué de presse, Health a ensuite déclaré que “dans une période maximale d’un mois, les conclusions des travaux doivent être soumises à la session plénière du Conseil pour examen “. Et un groupe de travail a été formé pour définir une évaluation indépendante de la gestion de la pandémie Covid-19 par le SNS entre le Gouvernement et les régions.

Il y a un mois, il était détaillé que le groupe serait «intégré au Conseil Interterritorial du Système National de Santé et serait formé par le Secrétaire d’État à la Santé, Silvia Calzón, qui la présidera, et un représentant désigné par chacune des communautés autonomes et villes. Lors de leurs réunions, ces membres ont reçu les conseils et le soutien d’autres techniciens et experts de leurs administrations respectives. Le but était définir les lignes d’évaluation, la portée, les objectifs, les paramètres et tous les éléments nécessaires pour réaliser un audit indépendant aussi complet que possible de l’ensemble du système en relation avec Covid-19.

Lorsque les travaux ont commencé pour organiser cet audit de la santé espagnole, pour voir ce qui a échoué face à la pandémie de coronavirus, tous étaient de bons mots. «L’évaluation des actions menées par les différentes autorités sanitaires pendant la pandémie, ainsi que forces et faiblesses du système national de santé au début, permettra d’adopter les décisions conjointes qui correspondent au renforcement de la surveillance épidémiologique, des services de santé publique et de l’ensemble du système de soins », ont-ils souligné alors que les délais ne sont plus respectés.

Salvador Illa au Conseil interterritorial de la santé. (Photo: Piscine)

«L’objectif est d’avancer vers des soins de santé plus robustes, flexibles et résilients cela nous permet de faire face aux défis futurs et aux crises sanitaires avec le maximum de garanties », ont-ils ajouté du ministère à l’époque. «Le modèle de gouvernance de la santé repose sur le Conseil interterritorial en tant qu’organe permanent de coordination, de coopération, de communication et d’information sur la santé entre l’Administration générale de l’Etat et les communautés», ont-ils conclu.

Certaines régions comme Castilla La Mancha, régi par le PSOE, il a déjà réalisé un audit sur sa santé. D’autre part, un groupe de scientifiques et chercheurs espagnols prestigieux a déjà demandé cet été une “évaluation indépendante et impartiale, par un panel d’experts internationaux et nationaux” sur la gestion de la coronavirus dans Espagneselon une lettre qu’ils ont publiée dans le prestigieux magazine Lancet.

Réclamation d’expert

La recherche, selon ce groupe de vingt scientifiques, parmi lesquels Alberto García-Basteiro, Margarita del Val et Carles Muntaner, il devrait se concentrer “sur les activités du gouvernement central et des gouvernements des 17 communautés autonomes”. Ils ont souligné trois domaines à examiner: “Gouvernance et prise de décision, avis scientifique et technique et capacité opérationnelle”. “En outre”, ont-ils déclaré, “les circonstances sociales et économiques qui ont contribué à rendre l’Espagne plus vulnérable, y compris les inégalités croissantes, doivent être prises en compte”.

Les chercheurs signataires ont averti que cet audit de la gestion du Covid-19 “ne devrait pas être conçu comme un instrument de distribution du blâme. Plutôt, il devrait identifier les zones dans lequel la santé publique et le système de santé et d’assistance sociale ils doivent être améliorés ». L’Espagne a besoin d’une “ évaluation complète des systèmes de santé et d’assistance sociale pour préparer le pays à de nouvelles vagues de COVID-19[feminine ou de futures pandémies, identifiant les forces et les faiblesses et les leçons apprises », ont-ils conclu.

Dans leur lettre, ces experts se demandent comment il est possible que Espagne, avec «l’un des systèmes de santé les plus performants au monde», est désormais en si mauvaise posture dans le classement international en ce qui concerne les cas de Covid-19. Ils ont souligné les milliers de décès ajoutés à «plus de 50 000 agents de santé infectés et près de 20 000 décès dans les maisons de soins infirmiers».

“Des explications possibles indiquent un manque de préparation à une pandémie”, avec des systèmes de surveillance faibles, une faible capacité de dépistage PCR, et le manque d’équipement de protection individuelle et d’équipement de soins intensifs, ont-ils indiqué, auxquels ils ont ajouté «Une réaction tardive des autorités autorités centrales et régionales, processus décisionnels lents, niveaux élevés de mobilité et de migration de la population, mauvaise coordination entre les autorités centrales et régionales, faible dépendance aux avis scientifiques, vieillissement de la population, groupes vulnérables confrontés à des inégalités sociales et sanitaires et le manque de préparation dans les maisons de retraite ».

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des pays comme la Suède ont accepté la nécessité d’un tel examen comme moyen d’apprendre du passé et de préparer l’avenir. «Nous encourageons le gouvernement espagnol à envisager cet audit de la direction de Covid comme une opportunité qui pourrait conduire à une meilleure préparation à une pandémie, à prévenir les décès prématurés et à bâtir un système de santé résilient, avec des preuves scientifiques au cœur », ont-ils conclu.