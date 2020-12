COVID-19 :

Une nouvelle souche au Royaume-Uni a sonné toutes les alarmes la semaine dernière. Face à cette augmentation des cas, le Premier ministre du pays, Boris Johnson, a été contraint de fermer Londres ce samedi et, depuis, plusieurs pays dans le monde ont annulé leurs vols vers les îles britanniques pour contenir cette nouvelle mutation du virus déjà considérée comme plus contagieuse.

Devant toute cette agitation et cette inquiétude aux portes d’une nouvelle année ou du début de la vaccination en Espagne -qui débutera ce dimanche comme prévu-, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a pu parler de la nouvelle souche d’El món, de RAC1. Lors de l’entretien, le ministre assure que “Nous n’avons aucun record” que la nouvelle souche a atteint l’Espagne. “Pour le moment, nous n’avons pas séquencé cette (nouvelle souche), mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas là”, ajoute Illa, qui soutient que “Nous devons faire ce que nous faisons” pour mettre fin à la pandémie.

Le ministre a également rappelé que en Espagne, il y a eu entre 4000 et 5000 nouvelles souches de coronavirus, étant le deuxième pays avec le plus de séquences de séquences, juste derrière le Royaume-Uni. «Pour le moment, nous maintenons les restrictions actuelles, qui sont un PCR négatif. Nous verrons ce que nous décidons ce matin. Nous avons toujours opté pour une coordination de ce type de décisions au niveau européen », ajoute-t-il au sujet du renforcement des restrictions à la mobilité ou à l’entrée des voyageurs dans les îles britanniques.

Mais le plus important a été de souligner que «Le vaccin est efficace contre cette nouvelle souche du Royaume-Uni. Telles sont les informations dont je dispose ». Et c’est que l’Espagne commencera ses campagnes de vaccination contre le coronavirus en fin de semaine, sans temps à perdre. “Dimanche, nous verrons des gens se faire vacciner”, commente le ministre, qui a confirmé qu’entre «cet après-midi et demain matin», ils pourront connaître le nombre précis de vaccins qui seront reçus dans notre pays pour démarrer le vaccin. Pour le moment, on sait que l’Espagne a acheté «deux millions de doses».

Campagne de vaccination en Espagne

Le 27 décembre prochain sera le début de la fin pour l’Espagne. Cependant, Salvador Illa a déjà souligné à plusieurs reprises que, malgré l’arrivée des vaccins, il faut continuer à être très prudent et conscient qu’il faudra du temps pour obtenir l’immunité dans la région. Le ministre de la Santé est optimiste et Il qualifie l’été 2021 de plus normal, et il est même possible de voyager normalement, oui, “en Europe”. Pour les États-Unis, cela prendra plus de temps.

“Si tout se passe comme prévu, Nous calculons qu’en mai-juin, nous pouvons avoir environ 20 millions de personnes vaccinées et en été, nous pourrions parler de 80% de la population, nous serions donc plus proches de ce qui était 2019 que de 2020. Il faudrait voir si tout se passe comme il se doit et si en 2022 une troisième dose est nécessaire », commente Illa avec optimisme et espoir l’arrivée de vaccins qui, insiste-t-il, seront distribués de manière «équitable» en fonction des populations à risque. Une décision qui sera prise conjointement entre le Gouvernement et les Communautés et suivant le plan de vaccination déjà annoncé.

Concernant son immunité, Salvador Illa a déclaré qu’elle pourrait durer environ un an. “Très probablement, nous n’avons pas besoin de nous faire vacciner chaque année.” Bien sûr, cela n’exclut pas que nous ayons besoin d’une troisième dose du vaccin en 2022.

Inquiet pour Noël

Aux portes de Noël, Salvador Illa a manifesté sa préoccupation face à “un changement de tendance au cours de la semaine dernière” dans lequel il y a eu une augmentation des cas qui devrait augmenter après les vacances de Noël en raison des réunions de famille à ces dates. “Nous sommes peut-être au début de la troisième vague”, prévient le ministre de la Santé qui insiste sur le fait que ce qu’il faut faire, c’est «respecter les mesures» et se limiter à la famille la plus proche pour éviter «une augmentation significative des cas».

“C’est bon, on va le faire”, ajoute le ministre à propos des réunions de famille de ce Noël, qui selon les communautés sont de 10 à 6 personnes. Malgré l’augmentation des cas, Illa exclut un confinement généralisé face aux vacances de Noël: “Nous ne la contemplons pas, nous ne pensons pas que ce soit nécessaire.”

Et, en outre, le ministre de la Santé est très optimiste quant à la nouvelle année et ose prédire une stabilisation de la pandémie à la fin du mois de janvier: «Je pense que nous serons à des niveaux qui nous permettront de contrôler le virus. Nous n’envisageons en aucun cas de revenir à un nouvel enfermement général tel que celui de mars ou avril ».

Dégoûté par les concerts de Raphaël à Madrid

Malgré le fait que les infections dans la Communauté de Madrid continuent d’augmenter, ce week-end dans la capitale, il y a eu deux événements de masse qui ont enflammé les réseaux sociaux. Il s’agit de deux concerts de Raphael au Wizink Center – ancien Palacio de los Deportes – tous les deux avec 5 000 personnes à l’intérieur. Et c’est que, bien que de nombreux assistants assurent que les mesures de sécurité sanitaire ont été respectées, la vérité est que lL’image est très inappropriée à la situation en Espagne, avec l’arrivée d’une troisième vague qui semble imminente.

«J’étais dégoûté. Il est vrai que la capacité a été remplie, mais dans ces moments où la prudence est demandée aux citoyens il faut être très prudent avec ce type d’acte “Salvador Illa a commenté ce matin dans l’interview.