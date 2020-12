COVID-19 :

«Je ne le regrette pas», déclare Salvador Illa. C’est ainsi qu’il répond lorsqu’on lui demande s’il accepterait à nouveau le poste qu’il occupe, même en sachant ce qui va suivre, une pandémie mondiale qui est très difficile à gérer. Malgré tout ce qui a vécu, et ce qu’il reste à vivre, il est clair pour le ministre de la Santé que le pic de la fin mars et du début avril a été une période très difficile à gérer.

Outre cette date à laquelle tout a explosé, il n’oublie pas, dans une interview à ., ce qui signifiait restreindre la fréquentation des funérailles: «S’il est déjà très douloureux de perdre un être cher, ne pas pouvoir lui dire au revoir, ne pas pouvoir l’accompagner, multiplie cette douleur. En interne, Illa a également ajouté l’admission aux urgences de Faustino Blanco, alors secrétaire général de la Santé, au mois de mai en raison d’un problème cardiaque: “Je lui ai demandé de continuer, alors, Quand cela s’est produit, je me suis senti un peu responsable. Heureusement, tout s’est bien passé ».

Un niveau général, Salvador Illa a la conscience tranquille: “J’ai fait de mon mieux.” «Ma belligérance se concentre uniquement contre le virus. Le reste, pas une minute », ajoute-t-il. Mais il reconnaît également qu’il n’est pas arrivé à temps. «Tout le monde était en retard, même l’Espagne», dit-il, mais «en retard et en faisant des erreurs, nous avons également été les premiers à réagir».

En faveur d’une évaluation de votre travail

«Il y a ceux qui s’intéressent depuis le premier jour, plus qu’à la lutte contre le virus, à la lutte contre le gouvernement; là ils. Nous voulons faire une évaluation constructive, sereine et tranquille qui nous donne des lignes directrices pour l’action à l’avenir », explique le ministre. Elle sera réalisée par un groupe de travail constitué au sein du Conseil Interterritorial du Système National de Santé, selon les mots d’Illa, “le plus vite possible”.

Bien sûr, il considère qu’analyser ses décisions de la première vague avec des données actuelles “n’est pas très honnête”. Pour lui, tout comme il défend son travail alors, il le fait aussi avec Fernando Simón, directeur du CCAES, dont il écarte qu’il a demandé à démissionner. «C’est un travailleur infatigable et très honnête», dit-il, ajoutant que «lui et Fernando Simón dans notre pays dans le domaine de la santé publique et dans de nombreux autres domaines sont des fonctionnaires professionnels et exemplaires».

«Je ne regrette pas d’avoir accepté l’offre du président; Je l’ai ressenti à ce moment-là comme un honneur et j’ai fait les choses de mon mieux. Bien sûr, si nous avions su que cela allait arriver, les approches auraient été très différentes, mais je ne regrette pas d’avoir accepté le poste et pour moi c’est un honneur », réitère-t-il à propos de sa position en remplacement de María Luisa Carcedo.

Message aux agents de santé et aux citoyens

“Cela a été exemplaire”, résumerait Salvador Illa sur le comportement de la société espagnole. “Il y a eu des choses qui donnent la chair de poule, parce que Il y a eu des réactions très spontanées à un moment de grande dureté, où chacun a compris qu’il fallait redécouvrir cette dimension communautaire et que nous ne vivons pas isolés », se souvient-il.

Et face à Noël, répétez un message de solidarité: «Nous ne nous lassons pas de répéter ce Noël, à la maison; ne bougeons pas et soyons avec la famille la plus proche “. Pour lui, le résultat d’avoir agi «rapidement», «correctement» et le résultat de celui-ci sera bientôt vu. L’Espagne est prête à affronter «ce qui doit arriver».

«Nous avons déjà un horizon», dit Illa, «C’est un horizon de cinq ou six mois», de sorte que lorsqu’il sera atteint, la vaccination de masse, les mesures seront «sensiblement assouplies».