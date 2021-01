COVID-19 :

L’Espagne a déjà reçu et injecté les premiers vaccins Moderna, qui rejoignent ceux de Pfizer dans la lutte contre le coronavirus, dans le but de mettre fin à la pandémie mondiale cette année. Les États-Unis se sont déjà vaccinés depuis des mois avec les doses de Moderna, cependant, Les agents de santé californiens ont mis en garde contre des réactions allergiques au vaccin de Moderna, spécifiquement à un lot particulier. Compte tenu de l’inquiétude suscitée par ces réactions, les agents de santé ont recommandé d’arrêter de distribuer ce lot, au moins temporairement, selon ABC7.

Ce lot se compose de 330000 doses de vaccin Moderna, qui ont été distribuées à 287 fournisseurs dans toute la Californie au début du mois, avec l’intention d’atteindre le maximum de centres de santé possible pour poursuivre la campagne de vaccination massive aux États-Unis, le pays le plus infecté au monde – dépassant déjà 24 millions de cas et près de 400000 décès- .

Dix réactions allergiques dans une seule clinique

Les premières réactions allergiques à ce lot de vaccin Moderna ils se sont rencontrés dans une clinique de vaccination communautaire. Là, l’établissement lui-même a notifié dix cas de réactions vaccinales sur une période de 24 heures, ce qui inquiète les agents de santé car ils sont très nombreux. Et c’est que la vitesse de réaction à ces vaccins est comprise dans 1 cas sur 100 000. Après avoir fermé la clinique pendant plusieurs heures, L’établissement a changé le lot de ces vaccins de Moderna en un autre lot pour poursuivre la campagne. Depuis lors, aucun autre cas de réaction allergique aux doses n’a été signalé.

Face à cette situation, les experts étudient les causes de ces réactions allergiques, en plus de ce qui s’est passé dans la clinique où ces dix cas ont été rapportés. Bien que les résultats soient connus, l’épidémiologiste, Dr. Erica S. Pan, a recommandé que les doses du lot 41L20A de Moderna ne soient pas distribuées pour le moment.

<< Par extrême prudence et reconnaissant également l'offre extrêmement limitée de vaccins, Nous recommandons aux prestataires d’utiliser un autre inventaire de vaccins disponibles et d’arrêter d’administrer les vaccins du lot Moderna 041L20A jusqu’à ce que l’enquête des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de l’American Drug Agency (FDA), de Moderna et de l’État soit terminée », a déclaré le Dr Pan dimanche dernier. “Nous fournirons une mise à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons plus”, Ajouter.