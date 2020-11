COVID-19 :

L’incidence du coronavirus en Catalogne est l’une des pires de toute l’Espagne. Au lieu de prendre des mesures progressives, le gouvernement catalan a imposé des réglementations restrictives très sévères, telles que la fermeture de tous les hôtels et activités de loisirs. Cela a poussé les citoyens à protester contre l’exécutif régional.

Lors de la dernière des manifestations, et comme on peut le voir sur ces images, quatre personnes ce dimanche matin ont lancé des ballons remplis de peinture rouge contre la façade du Palau de la Generalitat, pour protester contre les restrictions dues au coronavirus.

Ils faisaient partie d’une concentration avec une dizaine de personnes qui ont déployé devant la Generalitat une banderole de soutien à l’hôtellerie et de la restauration et contre les mesures contre les coronavirus, en même temps qu’ils ont prononcé des proclamations avec un mégaphone, ont expliqué des sources des Mossos d’Esquadra.

Les Mossos ont identifié et détenu les quatre personnes qui auraient jeté le tableau et des poursuites ont été ouvertes pour un crime présumé contre un bien immobilier considéré comme patrimoine historique.

L’exemple de Madrid

Ces derniers jours, de nombreuses communautés autonomes ont choisi de décréter la fermeture de l’hôtellerie pour tenter de contenir la propagation des infections au COVID-19. Cependant, les hôteliers continuent d’affirmer que ce n’est pas la solution, et ils citent la Communauté de Madrid comme exemple, où malgré le fait que l’hôtellerie reste ouverte, ils ont réussi à contenir les chiffres et à plier la courbe de contagion.

De cette manière, de la Confédération des entreprises hôtelières d’Espagne, ils défendent la nécessité de ne pas appliquer plus de restrictions à un secteur qui a été durement touché par la crise des coronavirus et qui a été continuellement stigmatisé par les administrations. Les communautés dans lesquelles le secteur est actuellement fermé sont la Catalogne, Castille et León, les Asturies, Murcie, la Navarre et le Pays Basque. De leur côté, la Galice et La Rioja maintiennent des limites dans certaines zones de leur communauté mais pas sur l’ensemble de leur territoire.

José Luis Yzuel, président de l’industrie hôtelière espagnole, remarque dans des déclarations à OKDIARIO qu ‘”en Catalogne, après avoir fermé le secteur, on a vu comment les données n’ont pas cessé d’augmenter”. «Nous devons donner l’exemple de la Communauté de Madrid, où la situation a été maîtrisée sans nuire à l’industrie hôtelière, qui a déjà suffisamment souffert. Nous devons comprendre que la santé et l’économie peuvent aller de pair », dit-il.