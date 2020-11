COVID-19 :

Bien que le matériel génétique du SRAS-CoV-2 puisse être détecté dans des échantillons respiratoires ou de selles pendant plusieurs semaines, un examen systématique et une méta-analyse de trois coronavirus humains publiés dans The Lancet Microbe n’ont pas trouvé aucun virus vivant (pouvant causer une infection) dans aucun échantillon prélevé plus de neuf jours après l’apparition des symptômes.

Selon les résultats de la recherche, les personnes infectées par le COVID-19 sont plus susceptibles d’être hautement infectieuses dès l’apparition des symptômes et les cinq jours suivants. «Nos résultats sont cohérents avec les études de recherche des contacts qui suggèrent que la plupart des événements de transmission virale surviennent très tôt, et surtout dans cinq premiers jours après l’apparition des symptômes, ce qui indique l’importance de l’auto-isolement immédiatement après l’apparition des symptômes », explique le chef de l’étude Muge Cevik, de l’Université de St. Andrews (Royaume-Uni).

L’étude analysée personnes infectées, en particulier ceux qui étaient hospitalisé, les résultats ne sont donc pertinents que pour la période d’auto-isolement des personnes atteintes de COVID-19 confirmé. Comprendre quand les patients sont le plus susceptibles d’être infectieux est essentiel pour mettre en œuvre des mesures de santé publique efficaces conçu pour contrôler la propagation du virus. Par conséquent, le travail recueille les facteurs clés impliqués dans la transmission: la charge virale, l’excrétion d’ARN viral et l’isolement du virus vivant.

Les chercheurs ont inclus 98 études avec cinq participants ou plus. Parmi ceux-ci, 79 portaient sur le SRAS-CoV-2, dont 73 ne comprenaient que des patients hospitalisés; huit dans le SRAS-CoV et onze dans l’infection par le MERS-CoV. À partir de ces études, les auteurs ont calculé le durée moyenne d’excrétion d’ARN viral et examiné le changements de la charge virale et le isolement réussi du virus vivant à partir de différents échantillons prélevés tout au long d’une infection.

Infectiosité à dix jours chez les patients présentant des symptômes légers

L’analyse des résultats des études sur le SRAS-CoV-2 a montré que le durée moyenne de l’excrétion d’ARN viral dans les voies respiratoires supérieures, les voies respiratoires inférieures, les matières fécales et le sérum, elle était de 17 jours, 14,6 jours, 17,2 jours et 16,6 jours, respectivement. La durée la plus longue de l’excrétion d’ARN était de 83, 59, 35 et 60 jours, respectivement. L’excrétion d’ARN viral correspond au moment où une personne libère du matériel génétique viral (ARN), ce qui n’indique pas nécessairement qu’une personne est infectieuse, car elle n’est pas nécessairement capable de se répliquer.

Sur les onze études qui ont tenté d’isoler le virus vivant, les huit échantillons respiratoires utilisés cultivé avec succès des virus viables dans la première semaine de la maladie. Des études qui ont également mesuré Charge virale ARN ont démontré une relation entre le succès de l’isolement de virus vivants et les niveaux de charge virale. Pour sa part, aucune étude n’a réussi à isoler le virus vivant au-delà du neuvième jour des symptômes dans aucun type d’échantillon, malgré des charges d’ARN viral constamment élevées. Jusqu’à présent, seuls quelques peu d’études ont réussi à isoler des virus vivants à partir d’échantillons de selles, malgré la perte prolongée d’ARN, et le rôle de la transmission oro-fécale du SRAS-CoV-2 reste incertain.

«Ces résultats suggèrent que, dans la pratique clinique, des tests PCR répétés peuvent ne pas être nécessaires pour considérer qu’un patient n’est plus contagieuxcar cela pourrait rester positif plus longtemps et n’indique pas nécessairement qu’ils peuvent transmettre le virus à d’autres. Chez les patients présentant des symptômes non sévères, leur période infectieuse pourrait plutôt être comptée comme 10 jours à compter de l’apparition des symptômes », explique Cevik.

Charge virale plus élevée les premiers jours

La charge virale la plus élevée en ARN du SRAS-CoV-2 a été détectée tôt au cours de la maladie, quand les symptômes commencent, ou avant cinquième jour d’apparence. En revanche, Les charges virales 8 et le MERS-CoV ont culminé 10 à 14 jours et 7 à 10 jours après l’apparition des symptômesrespectivement, ce qui explique pourquoi la transmission de ces virus peut être efficacement réduite par l’identification immédiate, l’isolement et la mise en quarantaine des personnes qui présentent des symptômes de la maladie. Seules douze études ont rendu compte de personnes asymptomatiques infectées par le SRAS-CoV-2, et parmi celles-ci, six ont également examiné la rapidité avec laquelle les gens éliminaient le matériel viral de leur corps.

«Bien que les charges d’ARN viral semblent être très similaires entre ceux avec et ceux sans symptômes, quelques études suggèrent que les individus asymptomatiques peuvent éliminer plus rapidement le matériel viral de leur corps. Plusieurs études ont montré que les personnes atteintes d’une infection asymptomatique sont capables d’éliminer le virus plus rapidement, ce qui suggère que ceux qui ne présentent pas de symptômes peuvent être tout aussi contagieux que ceux qui présentent des symptômes au début de l’infection, mais peut être infectieux pour une période plus courte. Cependant, à ce stade, données limitées sur la clairance du virus infectieux chez les personnes asymptomatiques pour signaler tout changement de politique sur la durée de la quarantaine en l’absence de preuves », ajoute Cevik.

Limites de l’étude

Il s’agit de l’étude la plus complète de ces trois coronavirus respiratoires à ce jour, mais les auteurs en reconnaissent limites.

«La plupart des études incluses dans notre revue ont été menées chez des patients admis à l’hôpital. Par conséquent, nos résultats peuvent ne s’applique pas aux personnes ayant une infection plus légèreBien que ces résultats suggèrent que ceux qui ont des cas plus légers peuvent éliminer plus rapidement le virus de leur corps. En outre, il est probable que la croissance déploiement du traitements tels que la dexaméthasone, le remdesivir et d’autres antiviraux et immunomodulateurs dans les essais cliniques influencer l’élimination du virus chez les patients hospitalisés. D’autres études sont nécessaires sur l’élimination des virus dans ce contexte », explique l’auteur principal Antonia Ho, du Centre for Virus Research de l’Université de Glasgow (Royaume-Uni).