COVID-19 :

Cela fait quelques semaines que le Royaume-Uni a commencé sa campagne de vaccination et, quelques jours plus tard, le même pays a recommandé que les personnes ayant des antécédents d ‘«allergies sévères» ne soient pas vaccinées contre le coronavirus. Depuis ces deux cas survenus dans les îles britanniques, experts et chercheurs s’emploient à trouver la cause de ces allergies, qui sont désormais au nombre de huit six d’entre eux aux États-Unis.

Un article publié par le magazine ‘Science’, s’assure que il pourrait être un composant des vaccins Pfizer et BioNTech: le polyéthylène glycol (PEG). Un composant qui n’a pas été utilisé auparavant dans un vaccin approuvé et qui contient également le vaccin de Moderna, développé avec un ARNm similaire. Les experts indiquent que le PEG pourrait provoquer une anaphylaxie c’est-à-dire une réaction allergique potentiellement mortelle qui peut provoquer des éruptions cutanées, une baisse de la tension artérielle, un essoufflement et un rythme cardiaque rapide. Même les allergologues et immunologues soulignent que ceux qui ont des niveaux élevés d’anticorps contre ce composant peuvent être à risque plus élevé d’une réaction anaphylactique au vaccin.

«C’est quelque chose de faisable. Des vaccinations massives sont en cours et des réactions allergiques apparaissent », explique l’immunologiste de la SCCI Matilde Cañelles, qui a également ajouté que le manque d’informations sur les vaccins est un “énorme problème”. “Les scientifiques n’ont pas pu accéder aux données de ces deux vaccins”, assure. De plus, cela indique que ces réactions anaphylactiques peuvent survenir avec n’importe quel vaccin, bien que la probabilité est de un sur un million et aux États-Unis, il y a déjà eu six cas avec 272 001 personnes vaccinées. “Dépasse l’habituel”, dit l’expert.

Pzifer suit les personnes vaccinées

Malgré le fait que beaucoup indiquent que ce composé est la cause de réactions allergiques, de nombreux experts sont sceptiques quant à cette relation. L’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a tenu une réunion la semaine dernière avec des représentants de Pzifer et Moderna, ainsi que des scientifiques, des médecins et le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des États-Unis pour évaluer les réactions allergiques à ces doses.

“Tant que nous ne connaissons pas la relation possible, nous devons être très prudents en parlant de cela comme d’un fait”, prévient Alkis Togias du NIAID. De Pzifer, ils précisent également qu’ils effectuent une “surveillance active des personnes vaccinées”, bien qu’il recommande que “des traitements médicaux soient toujours disponibles” en cas de réaction anaphylactique.

Les experts insistent sur l’importance de se faire vacciner

L’apparition de ces allergies provoque une grande confusion et de nombreux doutes chez les citoyens. Pour cette raison, beaucoup ont déjà appelé à une transparence maximale pour empêcher de nombreuses personnes de rejeter les doses. “Les patients souffrant d’allergies sévères deviennent nerveux quant à la possibilité de ne pas pouvoir se faire vacciner, du moins avec ces deux vaccins”, a noté Togias, soutenu par Janos Szebeni, immunologiste à l’Université Semmelweis de Budapest (Hongrie), et expert en réactions d’hypersensibilité au PEG. “Les allergies sont courantes dans la population et ces informations pourraient créer une résistance à la vaccination”, ajoute l’expert.

“Nous devons nous faire vacciner”, Les scientifiques soulignent, insistant sur le fait que la vaccination doit se poursuivre si nous voulons mettre fin au coronavirus dans le monde. “Nous devons essayer de réduire cette pandémie”, Ils ajoutent, demandant plus d’informations sur les vaccins. “Les prochaines semaines seront extrêmement importantes pour définir ce qu’il faut faire”, insistent-ils. Ils se souviennent aussi que les essais cliniques des vaccins Pfizer et Moderna se sont terminés sans effets indésirables graves, bien que les personnes ayant des antécédents d’allergies aux composants des vaccins COVID-19 aient été exclues.

Qu’est-ce que le composant PEG?

Le composant auquel ces réactions allergiques sont attribuées Il est principalement utilisé pour stabiliser un médicament ou des vaccins, selon Cañelles. et prenez le journal ABC. Il est également présent dans les produits à usage quotidien, de sorte que de nombreuses personnes peuvent présenter des anticorps contre le composé. Il vient dans les dentifrices ou les shampooings et jusqu’à 72% des personnes peuvent avoir des anticorps contre les PEG, à la suite d’une exposition à des produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Et dans environ 7% de ces cas, la quantité pourrait être suffisamment élevée pour provoquer des réactions anaphylactiques. Bien que de nombreux experts soulignent que la quantité de PEG présente dans les vaccins à ARNm il est «inférieur à la plupart des médicaments PEGylés».

L’expert du CSIC, Cañelles, souligne que, si ce composant s’avère être à l’origine de ces réactions allergiques, il est préférable que les personnes allergiques depuis longtemps ne reçoivent pas le vaccin Pfizer. “Il existe d’autres vaccins, tels que Moderna, et d’autres qui arriveront dans le futur”, commentaires. «Les personnes susceptibles de présenter un risque élevé de réaction anaphylactique doivent rester sur le site de vaccination pendant 30 minutes après l’injection afin de pouvoir recevoir un traitement si nécessaire», ajoute-t-il.