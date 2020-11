COVID-19 :

Alors que le vaccin pour mettre fin aux infections à coronavirus est enfin développé, essayant toujours de minimiser ses effets autant que possible. C’est pourquoi il est obligatoire de porter des masques, d’appliquer du gel ou de maintenir une distance de sécurité. Le contact physique et la transmission par aérosols sont des générateurs d’infections, en particulier sur le visage. Cependant, selon une étude, une partie de celui-ci est immunisée, la cornée.

Cette thèse est soutenue par chercheurs de l’Université de Washington à Saint-Louis, publié dans ‘Cell Reports’, et soutient que la cornée, qui est à l’intérieur des yeux, offre une réponse différente au reste des parties de notre corps et cela lui fait développer une immunité.

Depuis le début de la pandémie, les experts et les autorités sanitaires ont indiqué le visage comme l’un des principaux points d’accès du coronavirus. Surtout par aérosols, ces gouttelettes qui voyagent dans l’air ou déposées sur des surfaces et qui atteignent nos voies respiratoires telles que la bouche et le nez. Ou même les yeux. De là l’importance du gel aussi de ne pas toucher nos visages avec nos mains.

L’explication de l’enquête

«La cornée est connue pour avoir des récepteurs pour le nouveau coronavirus, mais dans nos études, nous avons constaté qu’elle ne s’y répliquait pas. Nos résultats ne prouvent pas que toutes les cornées sont résistantes, mais toutes les cornées que nous avons analysées n’ont pas répliqué le COVID-19.»Raisons Jonathan J. Miner, l’un des auteurs.

Par conséquent, ce sur quoi ils sont basés est tests effectués sur cornées humaines et animales dans lesquels le même résultat a été obtenu dans tous les cas. “Il est possible qu’un sous-ensemble de personnes ait des cornées qui permettent au virus de se développer, mais aucune de celles que nous avons étudiées n’a soutenu la croissance du SRAS-CoV-2”, ajoute-t-il.

Cependant, pour obtenir une plus grande certitude concernant les conclusions, malgré le fait que les résultats soient clairs, Il est prévu de continuer à tester avec un plus grand échantillon, et donc de ne pas tout faire confiance à ce résultat préliminaire.

Comment se sont déroulés les tests?

25 cornées humaines et 25 autres animaux ont été analysés, injectant le coronavirus, Zika et HSV-1 (un herpès). Et comme le prétend Miner, aucune cornée n’a été affectée par le coronavirus, tandis que les deux autres ont atteint l’infection.

C’est la principale raison pour laquelle Miner et le reste des chercheurs font confiance à leur découverte. “Nos données suggèrent que le nouveau coronavirus ne semble pas pouvoir pénétrer la cornée”, Explique.

Pour l’instant, ilou qui ne savent pas comment argumenter est la raison grâce à quoi la cornée offre cette réponse immunitaire contre le coronavirus et non contre d’autres virus. “Il est probablement régulé par une voie antivirale différente”, est la seule chose qu’ils osent assurer, pointant également l’interféron lambda, un inhibiteur moléculaire potentiel.