COVID-19 :

Une équipe de chercheurs a découvert un mystère et un nouveau gène caché dans le génome du virus responsable de cette pandémie. Identifiée en tant que ORF3d, avait été négligée dans plusieurs études sur le COVID-19 et c’est un «gène qui se chevauche», c’est-à-dire ce que les experts appellent une sorte de «gène dans un gène» et que, pour cette raison, il reste caché dans la chaîne nucléotidique en raison de la manière dont il chevauche les séquences codées d’autres gènes.

Ceci a été confirmé par le groupe de travail dirigé par le bioinformaticien Chase Nelson, du Musée américain d’histoire naturelle et a été publié dans le magazine eLife. «En termes de taille du génome, le SRAS-CoV-2 et ses parents sont parmi les virus à ARN les plus longs. Par conséquent, ils sont peut-être plus enclins aux «astuces génomiques» que d’autres virus similaires », a expliqué Nelson dans la publication, qui insiste sur le fait que ces« gènes qui se chevauchent »sont généralement courants dans les virus, bien qu’ils soient difficiles à identifier.

La fonction spécifique de ce gène est inconnue

La fonction de ce nouveau gène est encore inconnue, mais les chercheurs y travaillent déjà. Cependant, ne pas l’avoir découvert auparavant leur fait penser qu’il s’agit d’un “angle mort clé” dans la connaissance du coronavirus. Pour lui, continuera d’étudier le virus qui a causé cette pandémie et dont tant de choses sont connues à un rythme très rapide, même s’il reste encore un long chemin à parcourir.

«Ne pas détecter les gènes qui se chevauchent nous expose au risque de manquer des aspects importants de la biologie du virus. Le chevauchement des gènes peut être l’une des façons dont les coronavirus ont évolué pour se répliquer efficacement, échapper à l’immunité de l’hôte ou se transmettre », ajoute le scientifique en charge de la recherche qui a révélé l’existence de ce nouveau gène et qui continuera à l’étudier pour découvrir sa fonction spécifique.

«Nous ne connaissons pas encore sa fonction, ni si elle a une importance clinique. Mais nous prédisons que ce gène est relativement peu susceptible d’être détecté par une réponse des lymphocytes T, contrairement à la réponse anticorps. Cela a peut-être quelque chose à voir avec son origine », dit Nelson à propos de cette nouvelle découverte, qui est, sans aucun doute, une avancée très significative.

Réponse anticorps forte

Bien qu’il faille étudier davantage le gène pour connaître sa fonction et ses autres caractéristiques, ce que l’on sait, c’est que ORF3d provoque une forte réponse anticorps chez les organismes qui en ont souffert. Un constat qui a été atteint grâce aux tests sanguins de patients atteints de coronavirus et qui montre que quelle action spécifique pourrait être inoffensive ou, même, l’inverse.