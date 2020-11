COVID-19 :

Feeding South Florida est une organisation à but non lucratif qui fournit de la nourriture à 25% de la population en situation d’insécurité alimentaire dans le sud de la Floride, un travail qui a été exacerbé par la pandémie et encore plus cette semaine à la veille de Thanksgiving. Merci.

Mais maintenant, la banque alimentaire a besoin de l’aide de tous.

Au milieu de la pandémie, en juin dernier, cette organisation a reçu jusqu’à 160 camions de marchandises par semaine avec des dons de nourriture. Ce mois-ci, il n’y a eu que 14 camions, c’est à quel point la situation est grave.

Environ 4 millions de livres de nourriture sont stockées dans un entrepôt du sud de la Floride, ce qui équivaut à une semaine de distribution de nourriture par Feeding South Florida. Aujourd’hui, son président craint qu’ils ne soient bientôt plus en mesure de remplacer les fournitures à cette capacité.

“C’est une situation critique. Nous ne savons pas où nous allons trouver cette nourriture pour nourrir les familles”, explique Paco Vélez, président de l’organisation.

Feeding South Florida est la deuxième plus grande banque alimentaire du pays. En mars, au début de la pandémie, ils effectuaient 40 distributions de vivres par semaine.

Et depuis samedi dernier, ils ont effectué 70 distributions en raison des vacances.

«Avec Thanksgiving Day, il y a plus de personnes dans le besoin. Cela fait presque 9 mois que la pandémie a commencé et les familles n’ont pas de ressources, elles n’ont pas de travail», a déclaré Vélez.

Aujourd’hui, ils enregistrent une réduction de 50 pour cent des provisions qu’ils reçoivent grâce au Cares Act, la loi de secours économique en réponse à la pandémie qui expire à la fin de l’année.

Feeding South Florida dit que les distributeurs leur ont dit qu’ils n’avaient plus de fonds.

“Les distributeurs n’ont pas assez de fonds pour continuer, passant le 30 novembre, donc nous n’allons pas recevoir cette nourriture du gouvernement avant le 30 novembre”, a déclaré Velez.

Mais il existe des moyens d’aider cette organisation, qui atténue la pénurie alimentaire dans le sud de la Floride depuis 40 ans.

“Nous leur demandons d’appeler nos fonctionnaires pour leur demander de mettre plus de fonds dans le Cares Act, ou Heroes Act, et d’adopter cette loi pour avoir plus de fonds pour les familles qui en ont besoin”, a demandé Velez.

En attendant de l’aide, il y aura des distributions vendredi à Palm Beach, Broward et Miami-Dade aux endroits suivants:

Plage de palmiers

9 h – Les villages de Royal Palm, 11600 Poinciana Boulevard, Royal Palm Beach, Floride, 33441

10 h – United Haïtien, 2015 Parker Avenue, West Palm Beach, Floride, 33401

Broward

10 h – Lever du soleil au Tennis Club, 9605 West Oakland Park Boulevard, Sunrise, Floride, 33351

Miami-Dade

9 h – Centre communautaire de Miami Springs, 1401 Westward Drive

9 h 00 – Homestead Air Reserve Park, 27401 SW New York Avenue, Homestead