COVID-19 :

La crise des coronavirus a porté un coup sans précédent au tissu économique espagnol, pesant sur la viabilité des petites et moyennes entreprises et empêchant leur croissance. Un scénario qui a conduit près d’un quart des entreprises à se retrouver en faillite technique, avec l’obligation des partenaires de dissoudre l’entreprise, ce qui se traduit par une situation financière négative en raison des effets de la pandémie. Cependant, la Banque d’Espagne porte ce chiffre à près de 30% au cas où la deuxième vague se prolongerait dans le temps.

Cela a été expliqué par le président de Cepyme, Gerardo Cuerva, dans la présentation ce jeudi du «Guide des marchés cotés pour les PME», à l’heure où les défis habituels de financement des petites et moyennes entreprises sont aggravés par une grande incertitude due aux effets économiques de la crise sanitaire générée pour le coronavirus.

“La situation des petites et moyennes entreprises en Espagne est critique, puisque 22% des PME sont en faillite technique en raison du coup porté à la liquidité des entreprises par la pandémie”, alerte Cuerva. Spécifique, 40% des entreprises hôtelières ont des problèmes de trésorerie depuis que la crise des coronavirus a commencé à prendre ses premiers coups en mars.

Face à ce scénario, le président de Cepyme a lancé un SOS au gouvernement de Pedro Sánchez de demander un sauvetage urgent accompagné de mécanismes pour résoudre «le problème de liquidité que vivent les entreprises pour qu’il ne devienne finalement pas un problème de solvabilité», avec un plan adapté à la réalité sans laisser aucun secteur derrière.

«Le gouvernement doit mettre un terme définitif au syndrome des entreprises de 50 travailleurs et éliminer les barrières pour que les PME puissent continuer leur augmenter avec l’objectif principal de protéger le tissu commercial espagnol », demande Cuerva. Une situation qui fait que «le chemin que la PME doit suivre reste plus proche du« p »que du« m »en termes de capacité de croissance».

Des mesures sont nécessaires de toute urgence

“Nous avons besoin de mesures plus ambitieuses”, a-t-il ajouté, après avoir noté que l’économie espagnole est plongée dans la deuxième vague de l’épidémie, est l’une des plus touchées de l’Union européenne (UE) et, néanmoins, “Les mesures appliquées ne semblent pas être alignées sur des mesures fortes telles que celles appliquées par l’Allemagne”. Il a également souligné que “les PME doivent s’ajuster, sans attendre l’aide du gouvernement de Pedro Sánchez”.

En fait, il considère que les petites et moyennes entreprises en Espagne reçoivent “mauvaises nouvelles”, comme l’augmentation des taxes incluses dans les budgets, «qui sont nécessaires, mais pas davantage taxées sur l’activité économique». En outre, il a critiqué le fait que le gouvernement de Pedro Sánchez ne met pas en œuvre de mesures et que les entreprises doivent s’adapter et rechercher des solutions et s’adapter à l’impact de la crise des coronavirus.

Les PME deviennent publiques

Dans un scénario dans lequel les PME demandent un financement, Cuerva a célébré la présentation de la «Guide des marchés cotés pour les PME», car “c’est un instrument très utile pour connaître les avantages découlant de la diversification des sources de financement, ainsi que les exigences, les procédures et les coûts pour franchir cette étape”.

«Les marchés boursiers offrent aux PME une source alternative de financement et une opportunité claire de maximiser la valeur pour leurs actionnaires et employés grâce à une plus grande professionnalisation et transparence dans la gestion», explique l’un des co-auteurs du Guide, Mariano Rucher.