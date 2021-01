COVID-19 :

Avec la prolifération des fêtes illégales le soir du Nouvel An, une personne célèbre ne pouvait pas manquer. Cette fois, c’était au tour de la toujours controversée Leticia Sabater, propriétaire d’un chalet où la police municipale de Villanueva de la Cañada a dû agir hier. Le chanteur, apparemment, aurait loué la maison à un tiers et il ne serait pas directement lié à la célébration de la célébration.

Les événements se sont produits dans l’urbanisation Villafranca del Castillo, située à Villanueva de la Cañada, où la collaboratrice de télévision Leticia Sabater possède une villa.

Les agents de la police municipale ont dû s’y rendre après avoir reçu un premier avis à 8h30 le vendredi 1er janvier par les justiciers de l’urbanisation, avertis, à son tour, par le locataire d’une maison attenante, d’où elle écoutait de la musique et observait la circulation des véhicules dans le quartier.

Lorsqu’ils se sont rendus sur les lieux, les agents n’ont pas entendu de bruits venant de l’extérieur et ont fait plusieurs tentatives pour contacter un responsable ou quelqu’un à l’intérieur de la maison, sans résultat.

Après avoir séjourné à proximité de la maison, ils ont identifié une dizaine de personnes qu’ils n’y habitaient pas et qu’on leur a proposé une sanction pour regroupement de plus de six personnes.

Dans les premières heures de samedi, il y a eu un nouvel avis d’un voisin avertissant d’une possible fête dans cette même maison, mais la police municipale n’a pas non plus entendu de bruit ou de musique de l’extérieur. à la maison, ils n’ont toujours pas répondu.

Les agents sont restés sur place pendant un certain temps sans voir aucun mouvement, mais à 9h26, un nouvel avertissement des gardes de l’urbanisation Villafranca del Castillo a de nouveau averti du mouvement des véhicules.

«Vous allez à l’avis et les agents entendent de la musique loin de l’intérieur de la maison“, Tel que rapporté par des sources municipales, qui ont précisé que les agents ont fait” plusieurs tentatives pour contacter un responsable ou une personne à l’intérieur de cette maison, le résultat étant négatif “.

Ils ont alors choisi de rester à proximité du chalet jusqu’à ce que certains occupants commencent à partir.

À ce moment là 13 autres personnes ont été identifiées qu’ils ne vivaient pas dans la maison, ils ont donc également été proposés à la sanction pour «regroupement de plus de six personnes.

Les agents ont également identifié une personne qui prétendait être responsable du domicile et qui a déclaré avoir quitté la maison à un ami pour rencontrer quelques couples.

Le chalet, selon des sources policières, appartient à la présentatrice de télévision Leticia Sabater, qui aurait pu louer la maison à un tiers.

Samedi matin, Leticia Sabater a été aperçue à proximité du chalet, où il a pris plusieurs photos des sacs poubelles avec les restes de la fête, accumulés en dehors de la parcelle.