COVID-19 :

Il est de plus en plus difficile d’identifier si nous avons le COVID-19 car il peut se présenter de différentes manières. Les experts découvrent constamment de nouveaux symptômes associés à la maladie. Récemment, l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville a coordonné le la plus grande étude multicentrique européenne sur les effets cardiovasculaires de l’infection au COVID-19 chez les enfants et les adolescents et a lié le virus au syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) dans ces secteurs de la population.

Dans l’étude, publié et approuvé par la deuxième revue mondiale ayant le plus grand impact sur la cardiologie, Circulation, ont participé plus de 100 chercheurs de 17 pays et 55 centres médicaux. Ses auteurs ont analysé les manifestations cardiovasculaires les plus fréquentes dans le syndrome inflammatoire multisystémique associé au coronavirus, dans ce qui est une nouvelle maladie qui a été décrite après le déclenchement de la pandémie chez les patients pédiatriques.

Qu’est-ce que le syndrome inflammatoire multisystémique?

Le syndrome inflammatoire multisystémique consiste en inflammation de certains organes, comme le cœur, les poumons, les vaisseaux sanguins, les reins, le système digestif, le cerveau, la peau ou les yeux. Leur symptômes Ils dépendent des zones du corps qui sont touchées, bien que les experts aient trouvé que celles-ci étaient les plus courantes: fièvre, douleur abdominale, vomissements ou diarrhée, Éruption cutanée, Douleur dans le cou, lèvres rouges, sèches et gercées, des yeux rouges, beaucoup fatigue et gonflement des mains ou des pieds.

Apparaît chez les personnes en bonne santé

La présence du syndrome inflammatoire multisystémique en Europe a augmenté entre les mois de Avril et mai et après l’été 2020. En outre, les auteurs soulignent que ces problèmes cardiovasculaires apparaissent fréquemment parmi les population en bonne santé: «On ne sait pas pourquoi certains enfants développent un MIS-C. De nombreux enfants atteints du MIS-C n’ont pas d’antécédents d’infection respiratoire symptomatique et le test SARS-CoV-2 est négatif par réaction en chaîne par polymérase, mais ils ont développé des anticorps IgG spécifiques contre le SARS-CoV-2, suggérant que l’infection initiale s’est produite au moins deux semaines avant le développement du MIS- C “.

Malgré la maladie, avec un suivi spécifique et un traitement correct, Il se peut éviter la manifestation de complications cardiovasculaire, comme choc, arythmies cardiaques, épanchement péricardique et dilatation des artères coronaires, qui sont les plus courants.

N’augmente pas la mortalité

Les données les plus rassurantes de l’étude sont que, par rapport aux adultes, la mortalité chez les enfants atteints de cette pathologie est rare, malgré l’existence d’une augmentation significative des marqueurs biochimiques de l’inflammation ou de l’implication multisystémique. Par conséquent, la recherche se concentre sur la description de vos symptômes. Cependant, les chercheurs mettent en garde contre une relation élevée entre le degré d’élévation des marqueurs biochimiques et la nécessité d’un soutien en soins intensifs.

Selon les éditeurs du magazine, ce Article ça peut être très utile pour les médecins du monde entier et, plus précisément, pour les pédiatres de ces pays sont désormais confrontés à une deuxième vague, assure l’hôpital, puisque ses conclusions permettent de connaître les manifestations cliniques et cardiovasculaires optimiser la prise en charge thérapeutique.