COVID-19 :

Des chercheurs de l’Université de Grenade et de l’hôpital universitaire clinique San Cecilio (Grenade) ont breveté un Modèle d’intelligence artificielle (IA) pour détecter une infection à coronavirus chez les patients atteints de lésions pulmonaires à l’aide d’une radiographie pulmonaire.

Les résultats obtenus lors de la première phase des tests se rapprochent du pourcentage d’efficacité de l’outil entre 75% et 80%, dépassant la précision de 69% d’un radiologue. Le système utilise des algorithmes d’apprentissage qui lui permettent de comparer la radiographie pulmonaire nouvellement prise avec des images obtenues à partir de poumons affectés par COVID-19., comme l’explique le professeur d’IA de l’Université de Grenade, Francisco Herrera.

Le IEEE Journal of Biomedical and Health recueille les résultats de cette première phase d’essais. Au cours de la prochaine phase de l’enquête, qui devrait commencer en janvier, une tentative sera faite pour étendre le modèle à être en mesure de faire des prévisions sur l’heure approximative d’hospitalisation dont le patient aura besoinDe telle sorte qu’il sera plus facile pour les hôpitaux de disposer d’estimations de l’occupation de leurs lits. Une autre avancée possible est que le système est capable de différencier le coronavirus des autres maladies pulmonaires.

Outils accessibles

“Le principal avantage du diagnostic du coronavirus par radiographie pulmonaire est que presque tous les centres de santé disposent de machines pour les réaliser, ils n’auraient donc besoin que de notre modèle”Explique Herrera.

Les chercheurs sont travailler au développement d’un logiciel permettant de lancer une application mobile intégrant l’outil et le rendant accessible aux hôpitaux. Ainsi, une fois la radiographie effectuée, le modèle pourrait analyser l’état des poumons et rendre un verdict.

Autres modèles

Lorsque la première vague de la pandémie a pris fin dans notre pays, deux étudiants de l’Université européenne de Madrid, Flavio Grillo et Javier Balbás, ont développé un modèle similaire à celui de l’Université de Grenade.

Les étudiants en génie ont utilisé un algorithme pour analyser chaque image thoracique et conclure si le patient était infecté par un coronavirus ou si la condition était autre que le SRAS-CoV-2. La précision, selon l’agence SINC, était de 97,7%.

“L’outil est utile pour aider le personnel de santé qui n’a pas de PCR ou de tests de détection rapide de coronavirus”, a expliqué certains créateurs qui ont mis le modèle à la disposition du système de santé gratuitement.