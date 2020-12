COVID-19 :

La police nationale de Valence a dû à nouveau intervenir la résidence Galileo Galilei, où une fête illégale avait eu lieu en septembre dernier qui avait provoqué une épidémie de plus de 168 infections à coronavirus. Cette fois, la présence de plusieurs groupes de jeunes dans les parties communes de la résidence universitaire a obligé les forces de l’ordre à se déplacer sur les lieux, où de nombreux étudiants ont dit au revoir avant les vacances de Noël.

Les événements se sont déroulés vers 00h30 ce samedi, quand les étudiants se sont concentrés dans le hall du bâtiment dire au revoir avant de retourner dans leurs chambres correspondantes. Les résidents revenaient d’une fête pour célébrer leur dernier week-end avant de rentrer chez eux pour fêter Noël quand la surveillance du Colegio Mayor lui-même leur a demandé de ne pas rester dans les espaces communs en groupe pour pouvoir respecter les mesures sanitaires, comme le rapporte le journal Levante.

En réalité, C’est la sécurité du centre Galileo Galilei qui a notifié la police nationale après les avertissements aux étudiants, qui ont ignoré les instructions de retour dans leurs chambres du personnel de sécurité. Les agents se sont rendus à la résidence, où les étudiants se sont dissipés et sont retournés dans leurs chambres en présence de la police. Comme rapporté par les mêmes médias, il n’y a aucune trace – du moins pour le moment – que les agents aient proposé des sanctions pour les personnes présentes pour avoir violé les mesures de sécurité contre la pandémie de coronavirus, telles que le respect de la distance de sécurité ou le non-port de masques.

Cependant, des sources municipales ont indiqué qu’au sein du collège il y avait environ 200 étudiants, tous résidents, qui célébraient une «fête non autorisée» à l’intérieur du bâtiment, dans les espaces communs. La police locale indique qu’ils se sont rendus à Galileo Galilei après avoir reçu à 00: 45h une alerte d’une “fête” avec environ une centaine de personnes qui ne maintenaient pas «de distances ou de mesures sanitaires». Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux des événements, la police nationale contrôlait déjà la situation.

Ximo Puig annonce des mesures «immédiates et énergiques»

Ce matin, le président de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s’est fait l’écho de la nouvelle et a annoncé “des mesures immédiates et énergiques” contre la résidence Galileo Galilei de Valence, situé sur le campus de l’Université polytechnique. Les événements font déjà l’objet d’une enquête de la police et le président a désigné les parties de cette résidence universitaire comme “récidivistes”, Cela a déjà provoqué une épidémie en septembre dernier qui a contraint tout le bâtiment à être confiné, en plus de l’annulation des cours à l’école polytechnique et des stages pour plusieurs étudiants dans les hôpitaux valenciens.

Ximo Puig insiste sur le fait que des mesures appropriées seront prises pour mettre fin à ces parties illégales. Et c’est que cette résidence a déjà été le théâtre de plusieurs soirées illégales sur son toit. En outre, il craint que les étudiants résidant dans ce collège ne rentrent chez eux au cours des prochains jours pour les vacances de Noël, ce qui pourrait entraîner une nouvelle augmentation des infections.