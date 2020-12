COVID-19 :

Maria Jesus Montero, Ministre des finances et porte-parole du gouvernement, a confirmé ce mercredi la suppression de la TVA sur la vente de vaccins et de tests de détection de coronavirus. Une annonce qui intervient après la réunion du Conseil des ministres, où la TVA zéro a été approuvée pour ces objets utilisés dans la lutte contre la pandémie COVID-19.

La mesure a été approuvé par la Commission européenne lundi dernier, après avoir été mis sur la table fin octobre dernier. Avec l’approbation des gouvernements membres de l’organisation, la modification des règles communes de TVA «pour la vente de vaccins et de tests COVID» sera apportée. C’est une stratégie de plus pour lutter contre la pandémie mondiale du coronavirus et dont la mesure Il sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.

«Je veux communiquer que l’Espagne a été l’un des promoteurs de la mesure, par conséquent, elle est en faveur de son approbation. Je tiens à dire que la modification que nous allons apporter dans notre pays ira dans le sens pour que les vaccins et les tests COVID n’aient pas la TVA associée et, par conséquent, aient une TVA à taux zéro », a communiqué le porte-parole du gouvernement lors de la conférence de presse. de ce matin.

Les vaccins seront gratuits pour les Espagnols

«Je veux me rappeler que pour les citoyens espagnols, les vaccins seront gratuits, administrés par le système national de santé. Comme il touche cette population, l’appel sera lancé par les autorités sanitaires », ajoute Montero à propos des vaccins en Espagne. L’intention est de démarrer les campagnes de vaccination en janvier prochain, avec l’arrivée de la nouvelle année et suivant le plan annoncé par le gouvernement central.

Jusqu’à maintenant, les États membres de l’Union européenne n’avaient la possibilité d’appliquer une TVA réduite qu’à la vente de vaccins, mais en aucun cas un taux nul. Même les tests de coronavirus ne pouvaient bénéficier d’aucun type de taxe réduite sur leur achat. Bien sûr, avec l’entrée de cette mesure, La Commission européenne prévient que cette réduction ne sera efficace que pour les vaccins qui ont été approuvés par l’organisation, ainsi que par un État membre individuel. Les tests de diagnostic doivent répondre aux normes de la législation communautaire.

Mais, Et comment cela affectera-t-il le prix? Eh bien, dans le cas des tests, une réduction proportionnelle doit être appliquée à la TVA sur le produit. Dans le cas des tests de salive, dont le prix est de 120 euros, avec 21% de TVA, la réduction sera d’un peu plus de 25 euros. Vous pouvez également opter pour l’un des tests sérologiques en vente en pharmacie, dont le prix est d’environ 25 euros. Dans ce cas, la réduction sera d’environ 5,25 euros. Il faut se rappeler que les vaccins seront gratuits pour les Espagnols, tant qu’ils sont fournis et achetés par l’Etat lui-même.