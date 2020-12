COVID-19 :

Une infirmière explique l’application du vaccin Pfizer-BioNTech 1:15

Londres . – Les personnes ayant des “ antécédents significatifs de réactions allergiques ” ne devraient pas recevoir le vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech, ont déclaré mercredi les autorités sanitaires britanniques, après que deux agents de santé ont présenté des symptômes après avoir reçu une injection. le jour d’avant.

La mise en garde a été donnée après que ces deux personnes ont “réagi négativement” après leurs vaccinations le premier jour du lancement en masse de la vaccination au Royaume-Uni, a déclaré mercredi le National Health Service anglais.

Netanyahu veut être le premier vacciné contre le Covid-19 3:14

Les deux membres du personnel, qui portaient un auto-injecteur d’adrénaline et avaient des antécédents de réactions allergiques, ont développé des symptômes de réaction anaphylactoïde après avoir reçu le vaccin mardi. Des milliers de personnes au total ont été vaccinées au Royaume-Uni mardi, a déclaré mercredi NHS England à CNN.

«Comme c’est souvent le cas avec les nouveaux vaccins, la MHRA [Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios] a conseillé par précaution que les personnes ayant des antécédents importants de réactions allergiques ne devraient pas être vaccinées, après que deux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques importantes aient réagi négativement hier ”, a déclaré Stephen Powis, directeur médical national du NHS England, dans un Libération. “Ils se rétablissent tous les deux bien.”

La MHRA a émis un nouveau conseil à l’intention des professionnels de la santé déclarant que toute personne ayant une réaction allergique significative à un vaccin, un médicament ou un aliment, comme des antécédents de réaction anaphylactoïde, ou à qui il a été recommandé de porter un auto-injecteur d’adrénaline , ne doit pas recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech.

REGARDER: Deux agents de santé du Royaume-Uni souffrent d’une réaction allergique après avoir été vaccinés contre le covid-19

Le conseil déclare également que les vaccins «ne devraient être administrés que dans des établissements où des mesures de réanimation sont disponibles».

Qu’est-ce qu’une réaction anaphylactoïde et en quoi est-elle différente de l’anaphylaxie?

Selon la Library of Medicine des National Institutes of Health des États-Unis, l’anaphylaxie «est une réaction d’hypersensibilité aiguë mortelle ou potentiellement mortelle». Une obstruction des voies aériennes, des réactions cutanées et d’autres symptômes cardiovasculaires «y compris une hypotension et des symptômes gastro-intestinaux» peuvent survenir. La réaction peut commencer quelques minutes après l’exposition à l’antigène ou “une réaction de phase tardive peut se produire des heures après la réaction initiale”.

La bibliothèque explique que la réaction peut être générée par des facteurs «à médiation IgE» (immunoglobuline E) ou non. Si la réaction appartient au premier groupe, elle peut être appelée anaphylaxie, mais si elle n’est pas médiée par les IgE, elle est appelée réaction anaphylactoïde.

Réaction allergique au vaccin Pfizer / BioNTech étudiée

Ils recommandent que ces personnes ne soient pas encore vaccinées 2:31

“Nous enquêtons en profondeur sur les deux rapports en priorité”, a déclaré un porte-parole de la MHRA.

“Une fois que toutes les informations auront été examinées, nous communiquerons les conseils mis à jour”, a ajouté le porte-parole.

Il a été conseillé à toute personne ayant des antécédents de réaction allergique importante due à la réception du vaccin Pfizer / BioNTech de parler avec le professionnel de la santé qui administre le vaccin.

Pfizer a déclaré dans un communiqué que le régulateur britannique l’avait informé de «deux rapports de cartons jaunes pouvant être associés à une réaction allergique» en raison de l’administration du vaccin.

MIRA: AstraZeneca et l’Université d’Oxford publient une étude scientifique sur leur candidat vaccin: ils confirment une efficacité de 70%

«Par mesure de précaution, la MHRA a émis des directives temporaires au NHS tout en menant une enquête pour bien comprendre chaque cas et ses causes. Pfizer et BioNTech soutiennent MHRA dans l’enquête », indique le communiqué.

«Dans l’essai clinique pivot de phase 3, ce vaccin a été généralement bien toléré et le comité de surveillance des données indépendant n’a signalé aucun problème de sécurité sérieux. L’essai a recruté plus de 44 000 participants à ce jour, dont plus de 42 000 ont reçu un deuxième vaccin.

Des documents publiés mardi par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont déclaré que les données de l’essai Pfizer / BioNTech indiquaient qu’il y avait potentiellement un peu plus de réactions indésirables soupçonnées d’être des réactions allergiques dans le groupe des le vaccin par rapport au groupe placebo, de 0,63% contre 0,51%.

Le protocole d’essai Pfizer montre que les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques sévères (par exemple, anaphylaxie) «à l’un des composants de l’intervention de l’étude» ne pouvaient pas participer.

REGARDEZ: Si vous vous faites vacciner contre le covid-19, pourriez-vous infecter d’autres personnes? Le Dr Huerta répond

Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré au Science Media Center du Royaume-Uni que l’augmentation n’était que “faible” mais a déclaré qu’il y avait “beaucoup d’incertitude autour de cette estimation”.

Il a dit que “certaines personnes ne sauront pas si elles ont une hypersensibilité à certains composants du vaccin”.

Il a soutenu le conseil de la MHRA aux personnes portant un EpiPen de retarder la vaccination jusqu’à ce que la raison de la réaction allergique soit clarifiée. Mais il a dit que les nouvelles ne signifiaient pas que le grand public devrait être anxieux.

Peter Openshaw, professeur de médecine expérimentale à l’Imperial College de Londres, a déclaré: “ Comme pour tous les aliments et médicaments, il existe un très faible risque de réaction allergique à tout vaccin.

“Le fait que nous ayons connaissance de ces deux réactions allergiques si tôt et que le régulateur ait agi en conséquence pour émettre des conseils de précaution montre que ce système de surveillance fonctionne bien.”