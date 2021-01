COVID-19 :

. – Le médecin légiste du comté de Miami-Dade enquête sur la mort d’un médecin décédé des semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19, selon Darren Caprara, directeur des opérations du bureau du coroner.

Caprara a déclaré que son bureau travaillait avec le ministère de la Santé de Floride et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis pour enquêter sur le décès du Dr Gregory Michael. Sa mort n’a pas été définitivement liée au vaccin, mais c’est l’une des possibilités qui sont explorées, a ajouté Caprara.

Les CDC ont confirmé qu’ils étaient “au courant du décès signalé en Floride d’un individu ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID-19 environ deux semaines avant son décès”, a déclaré une porte-parole par courrier électronique mercredi soir.

Selon le site Web de Michael, il était OB / GYN «en pratique privée au Mount Sinai Medical Center à Miami Beach au cours des 15 dernières années». Il avait 56 ans, selon les archives publiques.

Caprara a déclaré que Michael avait reçu un vaccin vers le 19 décembre et était décédé “entre les 3 et 4 janvier”. Une autopsie a été pratiquée mardi, a déclaré Caprara, la cause du décès étant en attente de l’achèvement des études par le coroner et les agences partenaires.

Pfizer a également déclaré qu’il enquêtait.

“Pfizer et BioNTech sont au courant du décès d’un professionnel de la santé 16 jours après avoir reçu une première dose” du vaccin, a déclaré Pfizer dans un communiqué. “Il s’agit d’un cas clinique très rare de thrombocytopénie sévère, une condition qui diminue la capacité du corps à coaguler le sang et à arrêter l’hémorragie interne”, a-t-il ajouté.

“Nous enquêtons activement sur ce cas, mais nous ne pensons pas pour le moment qu’il existe un lien direct avec le vaccin”, a déclaré la société dans le communiqué.

«Aucun signal de sécurité lié n’a été identifié dans nos essais cliniques, notre expérience post-commercialisation à ce jour ou avec la plateforme de vaccin ARNm. À ce jour, des millions de personnes ont été vaccinées et nous surveillons de près tous les événements indésirables chez les personnes qui reçoivent notre vaccin. Il est important de noter que, malheureusement, des événements indésirables graves, y compris des décès non liés au vaccin, sont susceptibles de se produire à un rythme similaire à ce qui se produirait dans la population générale.

Les responsables du CDC ont déclaré aux journalistes mercredi qu’ils n’avaient constaté aucune réaction grave aux vaccins contre les coronavirus au-delà de 29 cas de réactions allergiques graves, ou seulement 11,1 cas d’anaphylaxie pour 1 million de doses administrées.

«Les avantages connus et potentiels des vaccins COVID-19 actuels l’emportent sur les risques connus et potentiels de contracter le COVID-19», a déclaré le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national de vaccination et de maladies respiratoires du CDC. “Cela ne signifie pas, cependant, que nous ne pouvons pas voir d’éventuels événements de santé graves à l’avenir.”

Selon le CDC, plus de 5,3 millions de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19 aux États-Unis.

Dans sa déclaration de mercredi soir, l’agence a déclaré qu’elle examinait régulièrement les données de sécurité en collaboration avec d’autres agences fédérales telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ainsi que des experts en sécurité des vaccins qui examinent indépendamment les données, faire des recommandations et fournir des conseils.

“Le CDC évaluera la situation à mesure que davantage d’informations seront disponibles et fournira des mises à jour en temps opportun sur ce qui est connu et les actions nécessaires”, indique le communiqué.

Pfizer et le CDC ont déclaré que leurs pensées allaient à la famille.

“Ce fut une année difficile alors que chacun de nous était aux prises avec une pandémie mondiale”, a déclaré le CDC. “L’utilisation de vaccins contre le covid-19 est la prochaine étape de nos efforts pour protéger les Américains et réduire l’impact du virus.”

Le centre médical Mount Sinai a déclaré dans un communiqué qu’en raison des lois sur la confidentialité médicale, il “ne peut pas confirmer ou nier des informations sur un patient. Dans la mesure où nous prenons connaissance d’un incident impliquant un patient, les agences appropriées seront contactées immédiatement et elles bénéficieront de notre entière coopération.