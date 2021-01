COVID-19 :

Les théories du complot sur l’origine du COVID-19 ont franchi le plan de l’opinion, au point que un tribunal au Pérou les a utilisés dans le cadre d’une résolution judiciaire. Cependant, leur raisonnement pourrait être coûteux, car Une enquête leur a été ouverte pour avoir déclaré que la pandémie était l’œuvre “du nouvel ordre mondial comme Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc.”.

La Cour pénale d’appel de Chincha et Pisco, du Pérou, a dû rendre une décision et justifier le retard, expliquer pourquoi l’attention portée à l’appel d’un défendeur avait été retardée dans le temps, qui voulait que sa prison préventive (provisoire) soit annulée, une demande ralentie par la pandémie.

Ainsi, ce tribunal, selon la résolution recueillie par le portail LP Law, accepte que “Le processus pénal a été paralysé en raison de la pandémie de COVID-19, créée par les élites criminelles, qui dominent le monde”. Fait valoir que “A un caractère” imprévisible “et est une cause juste qui a paralysé et continuera de nuire, non seulement le travail judiciaire des Cours de Justice du monde, mais toutes les activités économiques, sociales et culturelles ».

Puis phrase: «Aucun gouvernement mondial, personne physique et morale, ni la défense des accusés ne peuvent soutenir que cette pandémie a la qualité de« prévisible », à l’exception de ses créateurs du nouvel ordre mondial comme Bille Gate[sic], Soros, Rockefeller, etc. qui l’ont géré et continuent de le diriger avec un secret extrême au sein de leurs environnements et des entreprises mondiales, avec des projections pour le projet 2030 ».

Enquête pour avoir utilisé cette accusation comme explication

Selon le document que ces magistrats ont rendu public, l’homme d’affaires et co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, le milliardaire George Soros ou la famille Rockefeller seraient derrière d’une pandémie prévisible et orchestrée.

La présidence de la Cour supérieure de justice d’Ica et de l’Office décentralisé de contrôle de la magistrature Odecma Ica a compris que Les juges Tito Gallegos, Luis Leguía et Tony Changaray pourraient avoir commis des irrégularités présumées, et c’est pourquoi une enquête préliminaire a été ouverte.

“L’enquête préliminaire menée par l’instance disciplinaire se déroule dans le cadre d’une procédure administrative régulière et vise à clarifier les faits litigieux “Ils expliquent dans un communiqué, où ils disent également que tout est le résultat de la publication de l’événement dans certains médias.