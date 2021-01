COVID-19 :

Des scientifiques du Royaume-Uni et de Russie collaborent à une étude visant à tester si la combinaison de vaccins Oxford-AstraZeneca et Sputnik V pourraient offrir une meilleure protection contre le coronavirus. Selon certains chercheurs, la combinaison de ces deux vaccins vecteurs adénoviraux similaires pourrait être efficace pour renforcer la réponse immunitaire. Pendant ce temps, le Royaume-Uni mène les premiers essais cliniques pour tester une combinaison de Pfizer / BioNTech, un vaccin à ARN messager, et d’AstraZeneca, un vaccin à vecteur adénoviral.

Le but est de créer un meilleur vaccin

Il y a quelques jours, le Royaume-Uni a approuvé un schéma de vaccination mixte, avec des produits de Pfizer et AstraZeneca. Lorsque cette décision a été annoncée, les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) américains, a déclaré que les vaccins COVID-19 autorisés ne sont pas interchangeables. Selon le corps, les deux doses doivent être complétées avec le même produit.

Cependant, de nombreux scientifiques pensent que tester des combinaisons de différents vaccins est très positif pour prévenir le COVID-19. Si l’un de ces tests réussit, cela augmenterait l’efficacité des vaccins existants tout en améliorant leur disponibilité.

Cela ne signifie pas que les vaccins peuvent être combinés de manière interchangeable, mais il est nécessaire d’analyser la faisabilité et l’efficacité des combinaisons. L’avantage de créer des programmes de vaccination plus flexibles et abordables offrir aux médecins un plus large éventail d’options de traitement pour Sars-CoV-2 sont incontestables.

Certains chercheurs pensent que combiner différents vaccins pourrait améliorer la réponse immunitaire; cela pourrait être plus efficace, mais aussi plus durable. La perspective d’un meilleur vaccin vaut largement la peine d’être essayée.

La combinaison d’AZD1222 (AstraZeneca) et de Sputnik V

AstraZeneca étudie les combinaisons possibles de son vaccin contre l’adénovirus pour déterminer si cela offrirait une meilleure protection contre le SRAS-CoV-2. Actuellement, il travaille avec des chercheurs de l’Institut de recherche Gamaleya à Moscou, développeurs du vaccin Spoutnik V pour évaluer la sécurité et l’immunogénicité de l’utilisation combinée.

Les deux vaccins sont similaires et fonctionnent différemment de Pfizer / BioNTech et Moderna, car sont basés sur des vecteurs adénoviraux dans lesquels la protéine de pointe SARS-CoV-2 est incorporée. L’adénovirus lui-même ne peut pas se répliquer, il ne peut donc agir que comme vecteur de matériel génétique.

Le vaccin AZD1222 a montré une efficacité de 62%, tandis que le Spoutnik V était efficace à 95%. Mais AstraZeneca a affirmé que l’efficacité de son vaccin augmente à 90% lorsque les personnes reçoivent une demi-dose, suivie d’une dose complète, après l’heure définie.

Alors que des chercheurs du Royaume-Uni et de Russie testent la combinaison possible de ces deux vaccins adénoviraux, le gouvernement britannique examinera la possibilité de combiner des vaccins qui fonctionnent par différents mécanismes.

Ils étudient la combinaison de Pfizer / BioNTech et Oxford / AstraZeneca

Le gouvernement britannique a récemment annoncé le lancement d’essais cliniques pour une combinaison de vaccins à ARN messager et de vecteurs adénoviraux.

Lorsque le Royaume-Uni a annoncé que la combinaison des vaccins Pfizer et AstraZeneca serait explorée, Il a également déclaré que le vaccin de Moderna serait inclus, au cas où il serait approuvé. Les vaccins Pfizer et Moderna étaient efficaces à près de 95% dans les essais, tandis qu’Oxford et AstraZeneca ont indiqué que leur vaccin était efficace à 62%.

Le but est de combiner les effets des deux types de vaccins. Les vaccins ARNM, tels que ceux de Pfizer, provoquent une plus grande réponse anticorps, tandis que les vaccins à base virale tels que ceux d’AstraZeneca fournissent une plus grande réponse cellulaire.

Kate Bingham, présidente du UK Vaccine Task Force, a expliqué que les anticorps bloquent l’absorption des virus dans les cellules, tandis que les cellules T cellulaires identifient les cellules qui ont été infectées et les tuent. ET l’idéal serait d’avoir les deux protections.

SARS-BLOCK ™, une thérapie combinée testée

SARS-BLOCK ™ est un nouveau type de thérapie, développé par Ligandal et testé au laboratoire Stroud de l’Université de Californie, San Francisco, aux États-Unis, qui comprend une combinaison de traitement et de vaccin contre le COVID-19.

Ce système pourrait neutraliser le virus au niveau génétique et en même temps améliorer la réponse immunitairedisent les développeurs, notant que leur approche a préféré traiter les caractéristiques microbiologiques spécifiques du coronavirus plutôt que de réutiliser la technologie existante. Pour cette raison, il fournit une nouvelle réponse spécialement conçue.

Si les essais réussissent, SARS-BLOCK ™ sera produit en masse dans 18 mois. Il peut être conservé à température ambiante et donc le produit peut être facilement transporté et distribué, ce qui faciliterait l’accessibilité et réduirait les coûts.

