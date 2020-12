COVID-19 :

Les secrétariats régionaux et municipaux de la santé des 27 États ont fait la demande après que le ministère de la Santé n’ait pas inclus le vaccin chinois connu sous le nom de Coronavac

Autorités régionales de la santé dans Brésil Ils ont demandé ce samedi que tout vaccinations contre COVID-19[feminine qui sont reconnus avec «efficacité et sécurité» sont acquis par le gouvernement du président Jair Bolsonaro.

Les secrétariats régionaux et municipaux de la santé des 27 États ont fait la demande après que le ministère de la Santé n’ait pas inclus le vaccin chinois connu sous le nom de Coronavac, dans le schéma de campagne de vaccination publié cette semaine.

Coronavac est testé au Brésil par le Institut Butantan et le laboratoire chinois Sinovac Biotech, avec le soutien du gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, qui a déjà acquis des doses pour répondre aux besoins des 46 millions d’habitants de cette région du pays.

Le vaccin de laboratoire Sinovac est devenu le centre d’un différend politique entre le président Bolsonaro et Doria, sa principale rivale dans le domaine conservateur.

Bolsonaro, l’un des dirigeants les plus négationnistes quant à la gravité du virus, a publiquement dédaigné Coronavac et a même déclaré qu’il “ne sera pas acheté” par son gouvernement.

le Conseil national des secrétaires de la santé (CONASS) et le Conseil national des secrétaires municipaux de santé (CONASEMS) réitère la défense d’incorporation par le Programme national de vaccination (PNI) de tous les vaccins contre le COVID-19, à l’efficacité et à l’innocuité reconnues, notamment ceux qui sont déjà testés au Brésil », indique le communiqué publié ce samedi par les autorités sanitaires.

Dans la pétition, les Secrétariats de la Santé ont indiqué que la limitation du nombre de fournisseurs de vaccins pouvait entraîner des “retards dans l’accès au vaccin pour les groupes à risque prioritaires”, étant donné la situation actuelle de la pandémie, qui s’est à nouveau installée le pays pointe “un scénario de doses insuffisantes pour la vaccination de toutes les populations”.

De plus, les autorités sanitaires ont demandé que la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus soit menée «dans les meilleurs délais».

Avec plus de 176 000 décès et environ 6,6 millions d’infections, le Brésil est l’un des pays au monde les plus touchés par la pandémie, avec les États-Unis et l’Inde.

