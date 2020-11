COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, un parallèle a été fait entre le coronavirus et la grippe, puisque leurs symptômes sont similaires. Maintenant, la société pharmaceutique Pharmamar s’est développé à travers Génomiqueà, votre entreprise de diagnostic moléculaire, un nouveau test PCR qui peut s’avérer vital.

Grâce à ce test Le COVID-19, la grippe A et B et le virus respiratoire syncytial peuvent être détectés et différenciés, comme la société l’a rapporté mardi dernier au Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

Tests réussis

A déjà testé avec succès sur des échantillons de patients atteints d’infections respiratoires au CHU La paix, l’hôpital Clinique universitaire de Valence et l’hôpital Université et polytechnique de La Fe De Valence. Dans ces essais, sensibilités supérieures à 95% vousspécificités supérieures à 99,7%.

“Le kit de diagnostic PCR de la société s’est donc avérée très sensible et spécifique dans la détection et la différenciation des virus respiratoires, dont le SRAS-CoV-2, qui permet même de détecter des cas asymptomatiques », précise le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.

Facilité de traitement

Ce test, basé sur une PCR, Il permet distinguer le coronavirus des autres agents pathogènes comme Pharmamar l’a souligné: «De cette façon, un diagnostic rapide et précis peut être fait, qui permet aux cliniciens de classer les patients et de déterminer le traitement et les mesures d’isolement les plus appropriées pour chaque cas “.