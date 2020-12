COVID-19 :

“Ils sont très peu nombreux”Voilà à quel point le ministre de l’Intérieur a été concis, Fernando Grande-Marlaska, interrogé par plusieurs journalistes sur des informations dans lesquelles OKDIARIO a fourni des preuves documentaires selon lesquelles les transferts d’immigrants illégaux des îles Canaries vers la péninsule sont quotidiens, massifs et parfaitement connus des forces et organes de sécurité de l’État, ou c’est-à-dire par le ministre lui-même. Désormais, en plus, la gestion des immigrés avec Covid dans la péninsule est également au centre des préoccupations.

Marlaska assure également qu’en plus d’être «peu nombreux», les transferts d’immigrants clandestins ne présentent aucun risque pour la santé publique, puisque, selon lui, chacun des 20 000 immigrants sont arrivés cette année aux îles Canaries par mer illégalement “Ils ont été soumis à un test PCR” pour détecter s’ils sont infectés par Covid.

Eh bien, ni une chose ni une autre. Dans le document révélé par OKDIARIO détaillant la stratégie à suivre par les policiers de l’aéroport valencien de Manises il était clair que jusqu’au 11 décembre, des vols avec des immigrants illégaux des îles Canaries sont attendus. Si l’on ajoute le passage de ces vols, ceux que ce journal a connus sont arrivés à Alicante et on ajoute que le 3 novembre un premier vol a été détecté à L’Altet, le nombre d’immigrants illégaux dans la péninsule au cours de ce dernier mois dépasserait de loin le millier. «Ils sont très peu nombreux», selon Marlaska.

Mais, si la légèreté avec laquelle les nombres d’immigrants irréguliers arrivant dans les aéroports espagnols sont traités par l’Intérieur est préoccupante, la manière dont ils sont gardés une fois dans notre pays l’est davantage. Ce journal a révélé la détention de 16 immigrés clandestins est arrivé dans la Communauté valencienne cette semaine. Plus précisément, il s’agissait d’immigrants qui ont volé des îles Canaries avec un faux passeport, ce qui laisse en l’air comment ils ont pu passer le contrôle d’accès au vol d’origine. Facile: dans ces contrôles d’accès intérieurs, il n’y a pas de présence policière, seulement le personnel des compagnies aériennes qui vérifie que le document avec lequel ils volent correspond à celui de la carte d’embarquement, qu’il soit faux ou non.

Distribué dans les hôpitaux

Bien entendu, comme dans le document révélé par OKDIARIO, le vol en question apparaît comme l’un de ceux amenant des dizaines d’immigrants clandestins, la police valencienne a bien détecté la fausse documentation à destination. Une fois détectés, qu’est-il arrivé à ces 16 détenus? Deux de ces immigrants ont Covid et sont admis à l’hôpital La Fe de Valence. Et les 14 autres qui ont fait le voyage avec les infectés et qui ont partagé des cellules au poste de police de la rue Zapadores à Valence? Ils ont à leur disposition des installations dans l’ancien hôpital de La Fe dans la capitale valencienne. Là, ils peuvent rester pris en charge en termes d’hébergement, de nourriture et d’argent de poche, mais attention, des sources policières ont confirmé à ce journal que leur présence y est «absolument volontaires et à toutes fins utiles, ils sont dans une situation de liberté » en dépit d’avoir eu des contacts étroits avec des immigrants avec Covid.

En plus du vol prévu pour le vendredi 11 reflété dans le rapport de stratégie de la police de l’aéroport de Manises, il est prévu que quatre vols supplémentaires arriveront ce week-end en provenance de différentes îles de l’archipel des Canaries. Si, sur les vols des huit jours précédents, environ 400 immigrants sont arrivés dans la Communauté valencienne et que d’autres devraient atterrir dans les prochaines heures, qu’attend l’Intérieur pour renforcer la surveillance policière dans les aéroports des Canaries? Nous avons renvoyé cette question à des sources policières spécialisées dans la protection des frontières. “Il semble que nous venons de découvrir que 2020 est une année particulièrement difficile en termes d’immigration clandestine, il semble que nous ayons oublié ce qui s’est passé au cours du mois de juillet”, répondent-ils.

Cette référence très spécifique est due à un document de police daté du 27 juillet qui résumait les jours d’afflux inhabituel de bateaux avec des immigrés clandestins également vers les îles Canaries, mais surtout vers la région espagnole du Levant: le week-end précédent, l’Espagne arrivée de plus de 900 immigrants clandestins “Aux côtes espagnoles les plus proches du continent africain.” Si même alors avec ce rebond aucun renfort policier n’a été effectué pour empêcher ces arrivées, il semble que le filet constant de vols des îles Canaries vers la péninsule n’impliquera pas de surveillance particulière dans les aéroports d’origine. Malgré cela, les procès-verbaux de police sont exhaustifs et les agents à destination continueront d’être informés du départ des vols avec un passage exagéré constitué majoritairement de personnes soupçonnées d’immigration clandestine, même si selon Marlaska ils sont “très peu nombreux”.