COVID-19 :

Malgré l’arrivée de plusieurs vaccins efficaces contre le coronavirus, le taux de propagation du COVID continue à la hausse ces dernières semaines. De nombreux pays européens ont dû reconsidérer leurs mesures, allant même jusqu’à des verrouillages similaires à ceux de mars de l’année dernière.

Fermeture des frontières, limitation de la mobilité et fermeture de diverses activités qui, cependant, n’ont pas réussi à contenir l’augmentation des cas dans le monde. De plus, de plus en plus nouvelles variantes dangereuses du virus. Celui du Royaume-Uni, détecté il y a près d’un mois, a conduit les Britanniques à un forte augmentation des infections.

Avec une capacité infectieuse plus élevée que les autres, le L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre la forte propagation, alors que certains pays comme la France ont découragé la population d’utiliser masques qui ne garantissent pas une filtration supérieure à 90%.

Seuls les masques sûrs

Il Ministre français de la santé, Olivier Véran, a déclaré mardi que l’avertissement était né car le Haut Conseil de la Santé, un organe technique, jugé insuffisant après observation du niveau élevé de contagion causé par les nouvelles souches, comme celui britannique ou celui détecté en Afrique du Sud.

Véran, dans une interview à la station France Inter, a expliqué que celles qui ne présentent pas de garanties suffisantes contre les nouvelles souches sont les fabriqués à la main et ceux fabriqués avec du tissu de catégorie 2, qui n’assurent que 70% de filtrer les particules de trois microns. Par conséquent, les produits chirurgicaux et textiles catalogués comme Catégorie 1, offrant un filtrage supérieur à 90%.

La souche britannique représente 1,4% des infections

Selon les résultats des tests PCR réalisés ces dernières semaines, la variante britannique représente environ 1,4% de nouveaux cas: soit entre 200 et 300 par jour et un total de 2000 dans tout le pays.

De même, il a mis en garde contre la capacité de contagion de cette souche “très agressive et très contagieuse”, mettant le cas d’une résidence en région parisienne où 36 personnes ont été infectées. Le ministre aussi n’a pas exclu la nécessité de recourir à un nouveau confinement (le troisième en France), même si pour le moment la mesure la plus difficile est de faire avancer le couvre-feu à 18h00 depuis samedi dernier.