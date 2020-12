COVID-19 :

. – Ils peuvent être parmi les dernières personnes au monde à être touchées par la pandémie.

Une équipe de quatre chercheurs s’est rendue en février à l’atoll de Kure, un atoll isolé de l’océan Pacifique situé à plus de 2000 km d’Honolulu, à Hawaï.

À leur retour à Hawaï, le monde était différent. Un monde dévasté par un virus qui a décimé les entreprises, surchargé les systèmes de santé et imposé de nouvelles règles en matière de distanciation sociale et d’utilisation de masques.

Pendant les huit mois que l’équipe a passés sur l’atoll, ils n’avaient ni télévision, ni service cellulaire, et un accès Internet limité. Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur les courriels occasionnels d’amis et de famille pour se tenir au courant du monde extérieur.

“J’avais certainement entendu des choses à ce sujet”, a déclaré à CNN Matthew Butschek II, 26 ans, membre de l’équipe. «Mais parmi d’autres maladies comme le SRAS et la grippe porcine, j’ai pensé:« C’est juste ça. Rien de grand. Je pensais vraiment que ce serait fini lorsque nous sommes rentrés à la maison », a-t-il expliqué.

J’avais tort.

L’île abrite des milliers d’oiseaux … et aucun être humain

S’étendant sur seulement 10 km, l’atoll de Kure se trouve au bord des îles inhabitées sous le vent. C’est un sanctuaire faunique géré par le Département des terres et des ressources naturelles de l’État d’Hawaï. Et il abrite des centaines d’oiseaux de mer et de phoques en voie de disparition. Aucun humain n’y vit.

Chaque année, l’État envoie deux équipes sur l’atoll de Kure selon un calendrier rotatif pour mener des recherches sur l’écosystème de l’île.

Les équipes aident à maintenir le sanctuaire de la faune. Ils nettoient les débris, s’occupent des nombreuses espèces d’oiseaux en voie de disparition qui vivent dans la région et éliminent la verbesine encelioides (barbe de la couronne dorée), une espèce végétale envahissante qui fait des ravages sur l’atoll.

Matthew Saunter, 35 ans, le dernier chef de l’équipe sur le terrain, s’est rendu sur l’île environ neuf fois. Il a déclaré que les chercheurs bénévoles étaient attirés par la promesse d’un isolement complet.

“C’est comme une goutte au milieu de l’océan”, a déclaré Saunter à CNN. «Nous pourrions recevoir des messages du monde extérieur deux ou trois fois par jour. Cela peut certainement être son attrait », a-t-il déclaré.

Son seul accès au monde extérieur était une adresse e-mail partagée

Cette équipe avait espéré partir pour l’atoll de Kure en mars pour échanger avec l’équipe précédente, mais ils ont fini par sortir ensemble plus tôt, en février. Ils sont également restés un mois plus tard que prévu initialement et ont été relevés par l’équipe suivante fin octobre.

Au lieu de recevoir des messages dans leurs e-mails personnels, l’équipe a partagé une adresse e-mail que les amis et la famille pourraient utiliser pour communiquer avec eux. C’était le seul accès Internet dont ils disposaient.

“C’était vraiment si loin”, a déclaré Charlie Thomas, un membre de l’équipe de 18 ans, à CNN. Je n’avais vu que peu de choses aux informations. Je me souviens avoir volé à Honolulu (en février) en même temps qu’un autre vol en provenance du Japon. Tout le monde dans cet avion portait des masques », dit-il.

D’après les messages reçus d’amis et de membres de la famille, l’équipe savait ce qui se passait dans le monde. Mais entendre parler d’une pandémie est très différent de la vivre de première main.

Par conséquent, ils ne savaient pas à quoi s’attendre à leur retour chez eux.

La distanciation sociale a freiné son retour

Maintenant, Thomas, le seul membre non américain de l’équipe, est de retour avec sa famille dans la région d’Auckland en Nouvelle-Zélande, après une quarantaine de 14 jours dans un hôtel. Saunter et le quatrième membre de l’équipe, Naomi Worcester, restent à Hawaï, tandis que Butschek reste avec sa famille au Texas, qui est devenu le premier État à atteindre un million de cas de coronavirus le mois dernier.

“Je sens que j’apprends encore les détails de tout”, a déclaré Butschek. “Mais heureusement, personne que je connais, aucun de mes amis, n’a été diagnostiqué avec un covid.”

Les mesures de distanciation sociale et de quarantaine ont ralenti leur retour.

“Tout cela a été assez étrange”, a déclaré Worcester, 43 ans, à CNN. «Nous avons dû dire au revoir à tout le monde à l’aéroport. Je suis heureux pour toute la bonne nourriture, la nourriture non périssable, que nous pouvons manger maintenant. Mais ils ne m’ont pas fait un câlin depuis mon retour », a-t-il déclaré.

Et alors que l’équipe vient de s’installer dans un monde confronté à une crise sanitaire mondiale, la recherche sur l’île doit se poursuivre.

«Lancer le processus de planification a vraiment été un défi», a déclaré Saunter. “Mais nous sommes actuellement à la recherche de notre prochaine équipe”, a-t-il ajouté.