COVID-19 :

La pandémie de coronavirus frappe la planète entière depuis des mois et avec son arrivée, de nombreuses habitudes quotidiennes de notre vie ont changé. Les distances de sécurité, la capacité réduite, l’hygiène habituelle des mains et l’utilisation de masques font partie des mesures recommandées par les experts pour éviter la propagation du virus.

Dans notre pays, l’utilisation d’un masque est obligatoire aussi bien dans les espaces fermés que dans les espaces ouverts sur la voie publique. Au regard des preuves disponibles, les négationnistes du contenu considèrent que le port d’un masque ne sert pas à prévenir la contagion et considèrent même qu’il est nocif pour la santé. Chez Newtral.es, nous avons nié un grand nombre de canulars liés à l’utilisation de masques:

Un message circulant sur les réseaux sociaux précise que l’utilisation prolongée des masques produit une hypoxie, c’est-à-dire une diminution de l’oxygène disponible dans les tissus du corps. La raison, «respirer encore et encore l’air expiré qui se transforme en dioxyde de carbone» peut provoquer des étourdissements et une perte de réflexes et de pensée consciente.

C’est faux, comme l’a expliqué le médecin et professeur de santé publique Francisco Gullén Grima à Newtral.es, «tous les masques du marché retiennent les particules, mais laissent passer les gaz, parmi lesquels l’oxygène et CO2 ».





Code à intégrer

Copiez ce code et collez-le sur votre site Web pour inclure ce Newtral Fake.

Copier le code

Une autre des maladies supposées que les masques provoquent et que nous avons vérifiées est la pleurésie, une inflammation de la membrane qui recouvre les poumons. Selon un message devenu viral sur les réseaux sociaux, une équipe de médecins avait diagnostiqué une pleurésie chez une jeune fille de 19 ans qui avait utilisé des masques pendant huit heures par jour, entre cinq et six jours par semaine, car «le masque la fait respirer. propres bactéries ».

Le Dr María Jesús Rodriguez Nieto, pneumologue à l’hôpital universitaire Fundación Jiménez Díaz de Madrid, explique que c’est faux, car «une inflammation de la plèvre», la membrane qui recouvre le poumon, «n’est pas reliée aux voies respiratoires , avec les bronches ou avec les tubes qui transportent l’air vers les poumons ».









Faux



Réseaux sociaux



Viral

Code à intégrer

Copiez ce code et collez-le sur votre site Web pour inclure ce Newtral Fake.

Copier le code

Un texte intitulé «Les masques provoquent des maladies neurodégénératives qui n’ont pas de remède», attribué à une supposée experte en neurophysiologie et neurotoxicologie nommée Margareta Griesz-Brisson, s’est rapidement répandu sur les réseaux sociaux. Le contenu publié en espagnol traduit et extrait des extraits d’une vidéo en allemand publiée sur YouTube par le spécialiste présumé. Il déclare ce qui suit: “Il y a des cellules nerveuses, par exemple dans l’hippocampe, qui ne peuvent pas être sans oxygène pendant plus de trois minutes parce qu’elles ne survivent pas.” De plus, il ajoute que l’utilisation de masques chez les enfants peut affecter leur développement cognitif.

Cette théorie est complètement fausse, comme nous l’a expliqué le Dr Pablo Eguía, membre de la Société espagnole de neurologie: «Les masques ne provoquent pas de manque d’oxygène. S’ils le faisaient, cela pourrait poser un risque pour la santé, mais comme ce n’est pas le cas, à partir de là, tout ce qui est expliqué ci-dessous est faux ». En outre, il ajoute que “les masques ne provoquent pas de maladies neurodégénératives et, bien entendu, les masques n’arrêtent pas le développement cognitif des enfants”.





Code à intégrer

Copiez ce code et collez-le sur votre site Web pour inclure ce Newtral Fake.

Copier le code

Comment pourrait-il en être autrement, le cancer était une autre des maladies utilisées dans la propagation de canulars liés à l’utilisation de masques. Une vidéo dans laquelle un homme traduit les déclarations du supposé nanopathologiste italien Stefano Montanari a commencé à être beaucoup partagée sur les réseaux sociaux. Montanari met en garde contre plusieurs risques supposés dérivés de l’utilisation de masques, comme l’hypercapnie (un excès de dioxyde de carbone) et, par conséquent, l’acidose: la “condition idéale” pour le développement de maladies comme le cancer, selon l’italien.

Toutes ces affirmations sont fausses: l’utilisation correcte d’un masque ne provoque pas d’hypoxie ou d’hypercapnie chez les personnes sans pathologies antérieures. Il n’y a également aucune preuve que cela augmente la possibilité de cancer. Parmi les complications possibles L’acidose respiratoire peut entraîner un dysfonctionnement des organes, une insuffisance respiratoire ou un choc, mais aucune étude ne permet de déterminer qu’il s’agit d’un facteur de risque de développer un cancer. Le Dr Teresa Alonso, secrétaire scientifique de la Société espagnole d’oncologie médicale et oncologue médical à l’hôpital universitaire Ramón y Cajal de Madrid, a nié à Newtral.es que le pH acidotique est lié à une augmentation de l’incidence du cancer.





Code à intégrer

Copiez ce code et collez-le sur votre site Web pour inclure ce Newtral Fake.

Copier le code

L’un des canulars les plus récents et dans lequel une prétendue augmentation du risque de souffrir d’une tumeur est mentionnée est cet autre message dans lequel il est indiqué que la plupart des masques utilisés par la population “sont en Téflon”. Soi-disant selon cancer.org, ce matériau augmente le risque de développer des tumeurs du foie, des testicules, du pancréas, des reins et de la poitrine.

Le ministère de la Santé a nié que les masques puissent causer ces maladies tant qu’ils sont correctement approuvés. De plus, comme l’expliquent différents experts, il n’y a aucune preuve liant ce matériau à l’apparition d’un cancer.





Code à intégrer

Copiez ce code et collez-le sur votre site Web pour inclure ce Newtral Fake.

Copier le code

La mort d’enfants en Allemagne “pour avoir porté un masque”

L’utilisation des masques et leur effet sur les enfants a été un thème très récurrent dans l’apparition de fausses nouvelles. Au canular de l’arrêt supposé du développement cognitif chez les enfants, nous pouvons en ajouter beaucoup d’autres qui sont devenus très populaires. En Allemagne, plusieurs canulars ont été viralisés en rapport avec la mort d’enfants causée par l’utilisation de masques.

Le premier faisait référence à la mort présumée d’une jeune fille de 13 ans après avoir porté un masque. Le message faisait référence à une actualité sur le portail allemand t-online.de. Cependant, l’article ne dit pas la même chose que le message viral. La jeune fille est décédée le 7 septembre après avoir subi un effondrement dans un bus scolaire à Büchelberg et selon l’article dans les médias allemands, les causes du décès étaient en cours d’enquête, en aucun cas ils n’ont assuré que la mort était survenue en raison de l’utilisation du masque.





Code à intégrer

Copiez ce code et collez-le sur votre site Web pour inclure ce Newtral Fake.

Copier le code

D’autres canulars similaires sont devenus viraux quelques jours plus tard, également dans le pays allemand, avec des messages comme celui-ci: «6 enfants meurent en Allemagne à cause de l’utilisation d’un masque». Plusieurs de ces canulars trouvent leur origine dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par l’oto-rhino-laryngologiste Bodo Schiffmann, créateur du groupe de déni de la pandémie de résistance 2020.

Ces affirmations sont fausses, ni la police allemande ni le parquet ne sont au courant de ces décès.





Code à intégrer

Copiez ce code et collez-le sur votre site Web pour inclure ce Newtral Fake.

Copier le code

Un prétendu document de l’Organisation mondiale de la santé a circulé sur les réseaux sociaux dans lequel la nécessité pour les patients asymptomatiques de porter des masques a été remise en question. C’est faux, le document n’appartient pas à l’OMS et cite des parties de diverses études hors contexte, dont deux antérieures à la pandémie de COVID-19 et datant de plus de cinq ans.

L’OMS a nié à Newtral.es que le document était le sien et a précisé que «lorsqu’il y a une transmission communautaire généralisée, et en particulier dans les endroits où il n’est pas possible d’appliquer une distance physique d’au moins un mètre, les gouvernements devraient encourager l’utilisation de masques faciaux. tissu par la population en général ».





Code à intégrer

Copiez ce code et collez-le sur votre site Web pour inclure ce Newtral Fake.

Copier le code

Une photographie d’un médecin présumé tenant un papier dans lequel différentes plaintes apparaissent a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. «L’utilisation de masques est préjudiciable à la santé et ne protège pas non plus contre aucun virus. Cela a été prouvé avec la quantité de repousses supposées puisque celles-ci sont obligatoires », a-t-on dit dans le texte. Une théorie complètement fausse que, comme vous avez pu le lire dans ce texte, nous avons vérifié à plusieurs reprises.





Code à intégrer

Copiez ce code et collez-le sur votre site Web pour inclure ce Newtral Fake.

Copier le code