Manaus, une ville de l’Amazonie brésilienne, impose un couvre-feu de onze heures par jour, face à l’effondrement causé par COVID-19

Manaus, plus grande ville du Amazonie brésilienne, fait face à partir de ce jeudi à un couvre feu onze heures par jour, entre 19h00 et 6h00 le lendemain, avant le effondrement sanitaire causé par COVID-19[feminine et qu’il a forcé les autorités à envoyer ses patients dans d’autres villes.

La nouvelle mesure restrictive a été annoncée ce jeudi par le gouverneur de l’état de Amazon, Wilson Lima, qui a admis qu’en plus de hôpitaux sans capacité et cimetières saturés, Manaus, la capitale régionale, fait face à une grave manque de réservoirs d’oxygène pour les malades hospitalisés pour COVID-19[feminine et qu’ils sont connectés à respirateurs mécaniques.

Ils ordonnent un couvre-feu de 11 heures en Amazonie en raison d’un effondrement de l’hôpital face aux cas de COVID-19. Photo .

En plus de faire face à un deuxième vague de la pandémie la plus meurtrière que le premier qui a saturé le système de santé, pas de place dans les unités de soins intensifs, Manaus est le lieu d’origine d’un variante de coronavirus, le Brésilien, qui suscite l’inquiétude mondiale et a déjà Royaume-Uni à veto vols au départ du Brésil et des pays voisins.

Pour réduire le nombre d’infectés, Citron vert a annoncé ce jeudi une série de mesures drastiques, dont l’interdiction de circulation des personnes entre 19h00 et 6h00 le lendemain, ainsi que la transport collectif de voyageurs sur routes ou rivières à la fois.

Les magasins ils devront rester fermé pendant cette période, à l’exception de services de santé et de sécurité. Et les pharmacies ne pourront pas ouvrir de portes, mais elles pourront faire des livraisons à domicile.

Les mesures visent à réduire les infections dans un état de Brésil dans lequel il y a eu environ 5 mille 800 décès dus à COVID-19[feminine depuis le début de la pandémie.

Il gouverneur d’Amazonas Il a également annoncé qu’il avait interjeté appel auprès du Cour régionale de justice pour s’assurer que l’entreprise fournissant oxygène aux hôpitaux augmenter leur capacité et être en mesure d’offrir un volume suffisant pour toutes les unités.

Manaus envoie ses patients COVID-19 dans d’autres villes

Par un accord avec le ministère de la Santé et gouverneurs des autres états du pays, Amazon déterminé l’envoi des moins gravement malades vers d’autres villes, qui seront transportés dans des avions de la Force aérienne, pour tenter de décongestionner le Hôpitaux de Manaus.

«La Présidence de la République est mobilisée pour nous aider à surmonter ce moment au plus vite. Nous sommes dans une opération de guerre dans laquelle les fournitures, en particulier l’oxygène dans les hôpitaux, sont les produits les plus demandés face à la pandémie », a déclaré Lima.

Comme il ministère de la Santé tel que Défendre offert de l’aide pour le transport des malades et l’offre de réservoirs d’oxygène.

L’accord conclu avec le ministère de la Santé prévoit le transfert d’au moins 750 patients vers les états de Goiás, Piauí, Maranhao, Paraíba, Rio Grande do Norte et le District fédéral de Brasilia.

Nous avons également mis en place un groupe de soutien pour prendre en charge les patients qui seront transférés et leurs familles », a-t-il déclaré.

Selon la municipalité, Manaus a enregistré 198 décès en une seule journée mercredi, dépassant le record quotidien pour la quatrième journée consécutive, principalement de victimes de COVID-19[feminine.

le hospitalisations quotidiennes est passé à 250, soit presque le double de celui enregistré par jour en avril et mai de l’année dernière, lorsque Manaus C’était également l’une des villes les plus touchées par la pandémie au Brésil.

De son côté, la demande d’oxygène dans les hôpitaux, qui atteignait 30 mille mètres cubes par jour au moment le plus grave de la première vague du pandémie, a atteint 76 mille mètres cubes mercredi.

Les médecins ont admis qu’en l’absence de réservoirs d’oxygène, ils ont été contraints de privilégier les patients qui ont les meilleures chances dans la vie.

Brésil, avec ses 210 millions d’habitants, est l’un des épicentres de la pandémie et le deuxième pays avec le plus de décès au monde dus à COVID-19[feminine après que États Unis, avec près de 206 000 décès, et le troisième avec le plus d’infections après la nation nord-américaine et l’Inde, avec environ 8,26 millions de cas.

