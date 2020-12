COVID-19 :

Les responsables de la santé publique de Californie prévoient que les ordonnances plus strictes de rester à la maison expirant ce lundi dans certains comtés seront prolongées en raison du grand nombre de personnes hospitalisées en raison de la contagion.

La commande régionale de séjour à domicile pour 11 comtés du sud de la Californie, dont Los Angeles, et des régions du centre et du nord de l’État, est entrée en vigueur le 6 décembre et devrait se terminer le 28 décembre.

Cependant, le gouverneur Gavin Newsom devrait étendre ces restrictions, qui ne permettent pas aux restaurants de servir des patios et des tables à l’extérieur, de maintenir les centres commerciaux à 20% de leur capacité et ordonné la fermeture des gymnases et des gymnases. d’autres entreprises non essentielles, entre autres.

Des responsables de l’État, cités par le réseau NBC, ont déclaré ce dimanche après-midi que les ordres étaient susceptibles d’être prolongés en raison de l’escalade des infections qui ne semble pas s’arrêter, et qui maintient plus de 20000 infectés hospitalisés.

Le Golden State a enregistré 50 141 cas positifs le dernier jour pour un total de 2 122 806 infections, selon des données publiées dimanche par le ministère de la Santé de Californie.

Les décès liés à la pandémie en une seule journée ont totalisé 237 pour un total de 24 220 décès.

Dans les hôpitaux californiens, il y a 20 059 patients atteints de coronavirus positifs, dont 1475 sont dans des unités de soins intensifs.

Los Angeles reste au centre de la pandémie avec 29 464 cas positifs depuis le début de la pandémie. Environ 6 800 patients atteints de COVID-19 sont détenus dans un hôpital du comté.

Les autorités sanitaires d’Angelinas ont averti que la situation pourrait empirer dans les prochaines semaines après le retour des voyageurs de Noël et du Nouvel An chez eux.

Pour lever certaines restrictions, le Département de la santé de Californie exige que les comtés et les régions aient des projections de capacité de soins intensifs supérieures ou égales à 15%. Les projections de capacité pour le sud de la Californie et la vallée de San Joaquin sont de 0%. La région du Grand Sacramento s’élève à 17,8% et la région de la baie est à 11,1%, selon les projections de l’État.

Les estimations du comté de Los Angeles montrent qu’environ 1 personne sur 95 est infectée par le virus. Les autorités estiment qu’une personne meurt toutes les 10 minutes du COVID-19 dans le comté d’Angelino.