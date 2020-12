COVID-19 :

CALIFORNIE – Les responsables de l’État devraient prolonger les ordonnances de séjour à domicile plus strictes dans le centre et le sud de la Californie, alors que les hôpitaux sont rapidement à court de lits dans les unités de soins intensifs pour les patients atteints de coronavirus avant l’augmentation présumée post-poussée. les vacances.

La situation est déjà désastreuse et le pire est attendu dans les semaines à venir, après le retour des voyageurs de Noël et du Nouvel An. La Californie a atteint 2 millions de cas confirmés de coronavirus la veille de Noël, devenant le premier État à atteindre le sombre jalon.

Les commandes de séjour à la maison pour la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie expirent lundi, imposées pour la première fois il y a trois semaines, mais le gouverneur Gavin Newsom a signalé qu’elles ne seraient pas autorisées à expirer.

Des responsables de l’État ont déclaré dimanche après-midi que les ordres allaient probablement être prolongés, mais n’ont pas rendu de décision définitive.

Les inspecteurs de la santé et les autorités ont intensifié l’application de la loi dans les restaurants et les centres commerciaux au cours du week-end après Noël dans le but d’endiguer l’augmentation.

Dans tout l’État, des responsables ont rapporté dimanche que la Californie avait enregistré 2 122 806 cas confirmés et plus de 24 000 décès. Les chiffres datent de samedi, les données les plus récentes disponibles. La plupart des États ont des commandes au foyer.

Le total des cas confirmés dans l’État a augmenté de plus de 50 000, une augmentation de 2,4% par rapport à la veille, selon les données. Certains des cas reflètent des données de deux jours du comté de Los Angeles, qui a connu une panne de service Internet vendredi et a entraîné des retards dans les rapports.

237 décès supplémentaires ont été signalés à l’État, un chiffre qui serait un sous-dénombrement en raison du retard dans la déclaration du comté de Los Angeles.

Les commandes au domicile exigent que les régions aient des projections de capacité UCI supérieures ou égales à 15%.

Les projections de capacité de l’UCI pour la Californie du Nord sont de 28,3%, tandis que les projections pour la Californie du Sud et la vallée de San Joaquin sont de 0%. La région du Grand Sacramento s’élève à 17,8% et la région de la baie est à 11,1%, selon les chiffres de l’État.

“L’Ordre régional pour le séjour à la maison est susceptible de s’étendre à de nombreuses régions de Californie”, ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse dimanche.

Dans certains comtés de la vallée de San Joaquin, les données de l’État montrent qu’il n’y a plus de lits en USI. Dans d’autres, il n’en reste que quelques-uns. La crise pousse le système médical de l’État bien au-delà de sa capacité normale, incitant les hôpitaux à traiter les patients dans des tentes, des bureaux et des auditoriums.

Dans le comté de Los Angeles, le plus peuplé du pays, les estimations montrent qu’environ 1 personne sur 95 est contagieuse par le virus. Les autorités estiment qu’une personne meurt toutes les 10 minutes du COVID-19 dans le comté.