COVID-19 :

Ils estiment à 2250 décès par jour en janvier aux États-Unis 0:49

. – Les cas quotidiens de COVID-19 aux États-Unis ont atteint un record jeudi, et les experts préviennent que les taux de mortalité pourraient tripler d’ici la mi-janvier.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, 88 521 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés aux États-Unis, soit 9540 cas de plus que mercredi.

En tout, il y a eu plus de 8947980 cas et au moins 228677 décès aux États-Unis, dont 971 jeudi, selon les données du JHU.

“C’est le moment le plus difficile de cette pandémie – les deux prochains mois”, a déclaré jeudi le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis, lors d’une interview sur le programme Squawk Box à Washington. CNBC. Nous ne pouvons pas baisser notre garde pour le moment.

La moyenne de jeudi marque une augmentation de 82,68% des nouveaux cas au cours du mois dernier, selon Johns Hopkins. Cette semaine seulement, le pays a ajouté un record de 536 131 cas. Le nombre total de cas de coronavirus pourrait dépasser 9 millions d’ici vendredi.

Jeudi, neuf États ont signalé leur record le plus élevé de nouveaux cas en une seule journée: Johns Hopkins a signalé: Illinois, Indiana, Maine, Michigan, Minnesota, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord, Dakota du Nord et Ohio.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré vendredi à CNN qu’il attribuait l’augmentation des cas au froid, à la «fatigue» et aux rassemblements privés à l’intérieur.

Murphy a déclaré qu’il envisagerait un couvre-feu à l’échelle de l’État “si nous devions le faire”, bien qu’il ne veuille pas que cela se produise. À Newark, les entreprises non essentielles doivent fermer à 20 heures, entre autres restrictions.

Murphy a annoncé vendredi 2089 cas, marquant le total le plus élevé d’un jour de l’État depuis mai.

Vendredi également, des responsables de la Floride ont déclaré que l’État avait 5 592 cas supplémentaires pour un total de plus de 800 000, selon le ministère de la Santé de Floride.

Seuls la Californie et le Texas ont dépassé les 800 000, selon les données de Johns Hopkins.

L’Institute for Health Metrics and Evaluation de la faculté de médecine de l’Université de Washington indique que d’ici la mi-janvier, 2250 Américains mourront très probablement chaque jour du coronavirus, trois fois le taux actuel.

Et cela pourrait être bien pire.

“Si les Etats ne réagissent pas à l’augmentation des chiffres en réimposant des mandats, les décès cumulés pourraient atteindre 514 000 à la même date”, a indiqué l’IHME dans ses dernières prévisions.

«La soudaine augmentation automnale / hivernale devrait entraîner un nombre quotidien de morts environ trois fois plus élevé que maintenant à la mi-janvier. Les systèmes hospitaliers, en particulier les unités de soins intensifs, devraient subir un stress extrême en décembre et janvier dans 18 États.

Et les hôpitaux subissent déjà une pression accrue. Jeudi, plus de 46 000 personnes ont été hospitalisées, selon le Covid Tracking Project, et tous les États sauf 11 ont vu une augmentation des hospitalisations cette semaine.

Les États continuent de battre les records quotidiens du nombre de cas

43 États ont montré une augmentation des cas par rapport à la semaine dernière, cinq sont stables et deux, l’Oklahoma et la Louisiane, signalent une diminution, selon JHU.

Le Nouveau-Mexique a signalé 1 082 cas jeudi, un record, et un cadre supérieur des soins de santé a sonné l’alarme sur la direction de la propagation du Covid-19 dans son État.

“Nous sommes à un taux de croissance insoutenable”, a déclaré jeudi le Dr Jason Mitchell, directeur médical des services de santé presbytériens, qui exploite neuf hôpitaux régionaux au Nouveau-Mexique.

Mitchell dit que le taux de croissance des cas de l’État est en moyenne d’environ 5% par jour, ce qui entraînerait des chiffres catastrophiques si aucun effort n’est fait pour changer la tendance. “En décembre, nous aurions tellement de cas que nous serions dans des tentes MASH”, a déclaré Mitchell lors d’une conférence sur la santé publique.

L’Illinois a également signalé un sommet quotidien de nouveaux cas pour la deuxième fois en une semaine avec 6 363 nouveaux cas jeudi.

Le nombre total de cas dans tout l’État est maintenant de 395 458, selon le département de la santé publique de l’Illinois. Le gouverneur JB Pritzker et l’IDPH ont annoncé que la région 3 entrerait dans des mesures d’atténuation de la covid-19.

Neuf des 11 régions de l’État feront désormais l’objet de mesures d’atténuation de la résurgence en raison des taux de positivité moyens élevés.

Le Minnesota, le Dakota du Nord et l’Ohio ont également signalé jeudi leurs totaux quotidiens les plus élevés de COVID-19, avec respectivement 2872, 1222 et 3590 nouveaux cas positifs.

Les responsables mettent en garde contre les rassemblements traditionnels

L’Oregon Health Authority a signalé 575 nouveaux cas jeudi, battant également le record de l’État pour une seule journée.

“Les données préliminaires montrent que cette augmentation reflète la transmission continue et généralisée de la communauté, entraînant de petits groupes et des flambées dans tout l’État”, a déclaré l’OHA dans un communiqué écrit. Le nombre de décès dus au coronavirus dans l’État est désormais de 673.

Les responsables de la santé encouragent vivement les habitants de l’Oregon à renoncer aux rassemblements traditionnels d’Halloween cette année.

Murphy a déclaré que le New Jersey avait connu une augmentation en annonçant un autre 1477 cas jeudi.

Murphy a exhorté les résidents à ne pas retirer les membres de leur famille des maisons de retraite pour Thanksgiving.

«Il fait froid, il pleut, nos effectifs ont augmenté. Je ne suis pas heureux de dire que vous ne pouvez pas faire sortir maman ou papa de la maison de retraite », a déclaré Murphy. “Je ne suis pas heureux de dire que vous ne pouvez pas avoir votre Thanksgiving normal.”

Taux de covid-19 plus élevés après les rassemblements électoraux de Trump

Une enquête de CNN sur 17 rassemblements électoraux de Trump révèle que 14 des comtés hôtes avaient un taux plus élevé de nouveaux cas de COVID-19 un mois après le rassemblement.

Les 17 événements de la campagne se sont déroulés entre le 17 août et le 26 septembre. CNN a évalué le taux de nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants quatre semaines avant l’événement, à la date du rassemblement et quatre semaines après au niveau des comtés et des États.

Sur les 14 comtés hôtes qui ont augmenté les taux d’infection, huit d’entre eux avaient des taux d’infection en baisse le mois précédant le rassemblement. Les six autres comtés avaient déjà des taux d’infection en hausse le mois précédent.

L’analyse de CNN a également révélé que dans 10 comtés, les nouveaux taux d’infection augmentaient plus rapidement que le taux global de l’État.

La recherche a évalué les événements de la campagne au Minnesota, au Wisconsin, en Arizona, en Pennsylvanie, au New Hampshire, en Caroline du Nord, au Michigan, au Nevada, au Wisconsin, au Minnesota, en Caroline du Nord, en Ohio et en Floride.

Jay Croft, Maggie Fox, Nadia Kounang, Andy Rose, Andrea Diaz, Lauren del Valle, Brad Parks, Kay Jones et Anna Sturla de CNN ont contribué à ce rapport.