COVID-19 :

Une étude appelée Converscan a cherché à évaluer le impact à long terme du coronavirus dans la la santé des organes d’environ 500 personnes. Ces personnes, cconsidéré à faible risque, ils avaient en moyenne 44 ans, ils ne souffraient pas de problèmes de santé et présentaient des symptômes de l’agent pathogène.

Ils étaient contrôlés par IRM, questionnaires en ligne ou mesures physiques. Une fois les résultats obtenus, une découverte importante a été faite sur la séquelles laissées par COVID-19 également chez les jeunes en bonne santé.

Selon les données préliminaires des 200 premiers patients, quatre mois après avoir contracté la maladie près de 70% ont des déficiences dans un ou plusieurs organes, y compris le cœur, les poumons, le foie ou le pancréas.

Agression au niveau des organes

L’un des participants à cette recherche a été le cardiologue Amitava banerjee, qui a déclaré au journal The Guardian que cette étude “soutient l’idée que il y a une agression au niveau de l’organe et potentiellement au niveau multi-organe, ce qui est détectable et pourrait aider à expliquer au moins certains des symptômes et la trajectoire de la maladie “.

“La bonne nouvelle est que la détérioration est légère, mais même en le regardant d’un point de vue conservateur, il y a une certaine détérioration et chez 25% des personnes, elle affecte deux organes ou plus “il ajouta. Selon Banerjee, les conclusions sont très pertinentes “parce que nous devons savoir si les lacunes persistent ou s’améliorent, ou si dans un sous-groupe de personnes ils peuvent empirer. ”

Corrélation symptôme-organe

De plus, dans certains des cas diagnostiqués, il y avait une corrélation entre les symptômes et l’organe endommagé. De cette façon, des déficiences cardiaques ou pulmonaires étaient associées à une dyspnée, tandis que le le foie ou le pancréas étaient associés à des symptômes gastro-intestinaux.