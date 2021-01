COVID-19 :

Après le décès récent par coronavirus de l’agent de l’Unité d’intervention policière (UIP) de Malaga, Antonio Jesús M., après avoir traversé Gran Canaria en commission face à l’arrivée massive d’immigrants dans les îles, Les syndicats de police Jupol et SUP ont exigé plus de mesures de Marlaska pour éviter de nouveaux positifs.

Pour Jupol, la mort du partenaire “aurait pu être évitée” dans le respect du protocole sanitaire, les mesures qui ont été demandées au ministère de l’Intérieur à «plusieurs reprises», Marlaska silence en réponse: “Ignorer”, ils dénoncent du syndicat.

Jusqu’à présent, 30 agents ont été infectés dans les commissions de service par le inquiétant “manque de mesures”. L’une des revendications capitales des syndicats est la réalisation de la PCR aux agents au retour de ces fonctions extraordinaires, au lieu des tests antigéniques actuels. «Dans de nombreux cas», déplorent-ils, ils ont eux-mêmes supporté les dépenses des RAP.

Inquiet de la négligence de l’intérieur

Les syndicats de police Jupol et SUP ont déploré la mort par COVID-19 d’un agent de l’UIP de la Police nationale de Malaga qui a participé à un service dans la crise migratoire aux îles Canaries et ont de nouveau exigé ce mardi que ce soit fait Tests PCR sur toutes les polices nationales déplacées en commissions de service au retour.

Ainsi, le SUP a indiqué à Europa Press qu’après la mort de ce policier, des démarches ont été entreprises et un PCR a été réalisé sur quatre autres collègues de la camionnette du même agent, qui “ont été testés négatifs”, mais ont regretté qu’au reste des déplacés de Malaga arrivés des îles Canaries «avec l’antigène a été accepté».

Pour cette raison, le SUP a demandé que la PCR soit effectuée sur l’ensemble du groupe et que «chaque fois que l’unité anti-émeute se rend dans d’autres communautés ou vers des services qui impliquent un risque pour leur santé et celle de leur famille, systématiquement, ce test est effectué sur tous.

Avec cela, ont-ils souligné, l’objectif est “d’éviter une erreur comme cela s’est produit avec l’agent décédé et un autre collègue, qui après un test antigénique négatif, après quelques jours, la maladie s’est développée et était positive.”

De Jupol, ils ont rappelé avoir demandé «à plusieurs reprises à la Direction générale de la police, comme al ministre de l’Intérieur mesures d’action efficaces avant l’arrivée massive de l’immigration sur les côtes espagnoles ».

Un protocole qui, ont-ils souligné, «devrait inclure mesures de santé et de sécurité au travail pour les agents de la police nationale qui y sont stationnés. Ainsi, ils ont indiqué qu’à ces demandes «comme souvent, la Direction générale de la police et le ministère de l’Intérieur ont fait ignorer».

Pour la santé de ses collègues et de sa famille

De Jupol, ils ont également rappelé qu’ils avaient demandé «à plusieurs reprises la restriction des commissions de service à des commissions strictement essentielles et une protocole et moyens appropriés qu’ils permettent aux policiers commissionnés un retour en toute sécurité vers leur destination d’origine, préservant ainsi leur propre santé, celle de leurs compagnons et celle de leurs familles.

Porte-parole de Jupol, Pablo Pérez, a assuré avoir «insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’un retour incontrôlé de leurs membres peut produire une voie d’accès qui favorise la propagation du Covid-19 dans les sphères locale et familiale».

Ils ont également critiqué «l’absence totale de tests PCR sur les fonctionnaires revenant d’une commission de service»; une mesure qui, «apparemment, va maintenant être mise en œuvre par le ministère, bien que trop tard pour Antonio, le compagnon du V UIP de Malaga ».

«L’une des principales revendications du syndicat a été de réaliser des tests PCR pour tous les agents ayant fait partie d’une commission de service avant de retourner à leur destination. Une mesure qui n’a jamais été pris en considération par les commandants de police qui, dans le meilleur des cas, ont facilité une test rapide aux agents à leur arrivée à leur résidence habituelle », ont-ils dit.

Ainsi, ils ont souligné que ce “manque de mesures” a fait “qu’une trentaine d’agents ayant participé à des commissions de service infecté par un coronavirus, mettant leurs proches, collègues et amis proches en danger ».

Ils ont également souligné que «dans de nombreux cas, Test PCR ils ont été effectués par les agents eux-mêmes les faire fonctionner avec les dépenses élevées les mêmes”.

“Honteux: ils sont conscients du risque”

Pour sa part, le délégué de l’UIP de Jupol, Daniel García, a considéré «honteux que nous n’avons obtenu l’implication d’aucune autorité de police, chef d’unités d’intervention, des responsables du commandement direct, du commissariat général pour la sécurité des citoyens et de la direction adjointe opérationnelle ils étaient bien informés et conscients des risques».

«On leur a demandé, en divers écrits enregistrés, que la mobilité des UIP soit limitée au maximum, ainsi qu’une adaptation des horaires et des services limitée à ce qui est strictement nécessaire sur la base. Ignorer », a précisé.

De Jupol, ils ont indiqué qu ‘”ils sont également allés demander la protection de plusieurs des quartiers généraux de la police, du département des risques professionnels et directement aux ministères régionaux de la santé”. «Votre réponse est se passer la patate chaude»Ils ont conclu.