(CNN espagnol) – Une nouvelle étude menée au Royaume-Uni indique que les médicaments immunomodulateurs – qui régulent la fonction du système de défense – pourraient aider dans le traitement contre le coronavirus.

Un médicament utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde et un autre, un anticorps monoclonal, seraient utiles dans le traitement de patients présentant des cas graves de la maladie. Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta en explique plus.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et c’est votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus, des informations qui nous l’espérons seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Aujourd’hui, nous verrons les résultats d’une récente étude britannique qui indique que les médicaments du groupe des immunomodulateurs pourraient être utiles dans le traitement des cas graves de covid-19.

Le rôle du système de défense dans la lutte contre le covid-19

Le système de défense du patient joue un rôle très important dans la détermination de la gravité de sa maladie. Un fait qui s’exprime lorsque les statistiques mondiales s’accordent à dire que les patients âgés sont beaucoup plus susceptibles de mourir que les jeunes.

Selon une revue du sujet publiée dans la revue Science en juillet 2020, la raison de cette observation pourrait être due à divers types d’altérations du fonctionnement du système immunitaire des personnes âgées.

L’article indique qu’en raison du vieillissement, de nombreuses personnes âgées vivent dans un état d’inflammation permanente. Cela diminuerait la réponse du système de défense contre l’infection par le nouveau coronavirus, ce qui les prédisposerait à subir une infection plus grave.

En revanche, la santé de nombreuses personnes âgées infectées se détériore très rapidement car leur système de défense devient incontrôlable et réagit de manière excessive à l’infection. Cela produit la soi-disant «tempête de cytokines», qui produit une pneumonie grave qui peut mettre fin à la vie du patient.

Chez toutes les personnes qui ont de telles altérations dans la fonction de leur système de défense, disent les auteurs, réduire ou réguler l’inflammation pourrait être une stratégie de traitement très importante pour améliorer l’immunité.

Que sont les médicaments immunomodulateurs?

C’est là qu’interviennent les médicaments appelés immunomodulateurs, qui, comme leur nom l’indique, modulent ou régulent la fonction du système de défense de l’organisme.

Ce type de médicament est utilisé depuis longtemps pour traiter diverses maladies dans lesquelles on soupçonne que le système de défense doit être modulé ou régulé, comme le cancer, les maladies rhumatismales et auto-immunes, entre autres.

Certains exemples de ces médicaments incluent des agents non spécifiques, tels que la chloroquine et l’hydroxychloroquine, c’est pourquoi ils ont été étudiés comme médicaments possibles contre COVID-19, ne montrant malheureusement pas leur efficacité.

Les autres médicaments immunomodulateurs comprennent:

La cyclosporine – utilisée, par exemple, pour empêcher le rejet d’un organe transplanté – et une série de médicaments modernes appelés agents biologiques, y compris les anticorps monoclonaux modernes.

Immunomodulateurs et leur rôle dans le contrôle des coronavirus

L’étude, appelée REMAP-CAP, est menée dans 290 centres à travers le monde et étudie différents types d’interventions dans la prise en charge du covid-19.

L’une de ces interventions, dont les résultats ont été rapportés ce samedi dans une pré-publication, a étudié l’effet du tocilizumab et du sarilumab, deux anticorps monoclonaux appartenant au groupe des immunomodulateurs.

Ces médicaments inhibent l’action des interleukines 6, substances qui favorisent l’inflammation des tissus.

Plus de 400 patients ont été choisis pour recevoir le tocilizumab ou le sarilumab. Ceux-ci ont été comparés à plus de 400 patients dans le groupe témoin, qui n’ont reçu aucun des médicaments.

Les résultats de l’étude

Le traitement par tocilizumab et sarilumab a pu augmenter la survie des patients gravement malades atteints de COVID-19 qui recevaient des soins en réanimation.

Sans aucun doute, dans la lutte contre le covid-19, le développement de vaccins a été plus réussi que le développement de médicaments. L’étude laisse espérer que, avec des immunomodulateurs ou d’autres médicaments, des traitements efficaces pourront être découverts pour combattre la maladie.

Pendant ce temps, rappelons-nous que les mesures de prévention doivent être celles qui guident notre comportement:

Savoir dans quel espace on se déplace, fermé ou extérieur Avec qui et à quelle distance sommes-nous l’un de l’autre Et si nous portons des masques ou non

Ce sont des actions que nous devons prendre tout le temps.

