COVID-19 :

Un bénévole du projet Vaccin contre le covid-19 L’Université d’Oxford et AstraZeneca ont intenté une action en Inde pour prétendu effets secondaires sérieux.

L’homme de 40 ans a demandé au Institut du sérum de l’Inde ongle compensation de 5 millions de roupies (1 million 354 mille 579 pesos mexicains environ).

Il a allégué qu’après l’application du vaccin qui fait partie de l’initiative ‘Covishield‘souffert encéphalopathie aiguë.

Dans son procès, il a assuré que des tests médicaux avaient confirmé la détérioration de sa santé et que toutes les parties impliquées dans la vaccination avaient tenté de cacher cet effet indésirable.

UNE encéphalogramme a montré que le cerveau du volontaire est partiellement affecté et qu’un évaluation psychiatrique a révélé un léger déficit des fonctions de mémoire verbale et visuelle.

L’homme a accepté de se porter volontaire pour Covishield le 29 septembre, et après les évaluations médicales pertinentes, il a été vacciné le 1er octobre.

Dans les 10 premiers jours qui ont suivi, elle n’a eu aucun effet secondaire, mais ensuite elle a eu des épisodes de mal de tête intense et vomissement.

Test COVID-19 en Inde. Photo de l’.

Après avoir été admis à Hôpital Ramachandra l’homme présentait des changements de comportement, ne pouvait reconnaître personne ni parler, et était désorienté.

Après avoir passé quelques jours dans le Unité de soins intensifs Il a été libéré le 26 octobre à la demande de sa famille.

Dans son procès, le volontaire a demandé d’arrêter immédiatement les tests, la fabrication et la distribution du vaccin, faute de quoi il intenterait une action en justice contre les parties intéressées.

Après que la demande d’un volontaire ait été révélée, le Serum Institute of India a rejeté le fait que les problèmes de l’homme étaient liés à Vaccin contre le covid-19 dans les tests.

Les accusations dans l’annonce sont malveillantes et mal conçues. Alors que le Serum Institute of India est sensible à l’état de santé du volontaire, il n’y a absolument aucune corrélation avec l’essai de vaccin et son état de santé », a-t-il déclaré dans un communiqué.