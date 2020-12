COVID-19 :

Cela faisait des mois que l’Espagne n’avait pas assisté à un concert massif comme celui que Raphaël a offert samedi à la Centre Wizink à Madrid. Le chanteur a vendu les billets et s’est réuni 5000 personnes pour célébrer votre 60e anniversaire sur scène. Un jalon qui le remplissait de fierté, mais qui ne passait pas bien sur les réseaux sociaux.

Moment inopportun

Le Centre Wizink ne remplissait que le 30% de sa capacité et s’est assuré que le mesures de sécurité et protocoles appropriés pour célébrer un événement de cette ampleur, comme le identification de tous les participants vague mesure de température. Cependant, le spectacle «Raphaël 6.0», qui offrira deux concerts ce week-end dans la capitale, a soulevé une énorme polémique pour le moment où il s’est tenu: aux portes de certains Noël limité par la pandémie et dans un situation épidémiologique délicate en raison du rebond des infections que connaît l’Espagne.

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, s’est fait l’écho de la situation et a déclaré que comprend «inconfort» des citoyens “quand on ne pourra pas être avec les nôtres plus de six personnes” ce Noël. Cependant, il a insisté pour défendre que le Wizink Center respectait toutes les règles de sécurité établies pour ce type d’événement: «C’est un enceinte sûre, Quoi renouvelle l’air toutes les 12 minutes, a de nombreuses entrées et sorties et dans lequel il y avait double masque». Pour cette raison, il souligne que le concert «a eu lieu en conditions de sécurité»Et que le public puisse être calme avec ces émissions.

De même, Ayuso a assuré que «Si l’incidence accumulée à Madrid était préoccupante, désormais, tous ces événements seraient suspendus car c’est ce qui reste. La capacité est si faible que la prochaine chose est la suspension ». Bien qu’il ait affirmé que le plus gros problème est dans la sphère domestique car c’est là que la majorité des infections sont enregistrées.

Critique sévère sur les réseaux sociaux

Les images offertes du concert ils ont particulièrement outré ceux qui devront être éloignés de leurs proches à Noël. «Vous ne pourrez pas rendre visite à vos parents pour Noël, ni manger avec eux. Mais d’un autre côté, d’autres autorisent à rassembler 5000 personnes dans un pavillon pour un concert de Raphaël à Madrid en troisième vague complète de la pandémie”Pourrait être lu dans l’un des nombreux messages écrits sur Twitter à propos de l’événement.

Nous ne pouvons pas réunir plus de 6 personnes chez nous la veille de Noël.

Mais la Communauté autorise un concert de Raphaël avec 5 000 personnes dans une salle fermée comme le WIZink Center. pic.twitter.com/ggBLFn4WI3 – 𝔸𝕟𝕕𝕣é𝕤𝕟𝕠𝕤𝕖𝕟𝕒𝕕𝕒 (@andresnosenada) 20 décembre 2020

D’autres internautes l’ont pris avec humour, en utilisant des thèmes emblématiques de Raphaël, tels que ‘Es un escándalo’, ‘Resistiré’ ou ‘Mi gran noche’ pour dénoncer la situation: «Quelque 5 000 personnes risquent leur vie pour voir le concert de Raphaël à Madrid. Que se passera-t-il? Sera-ce la dernière grande nuit? Sera-ce un scandale?», A tweeté un autre utilisateur.

Raphael a triomphé avec “Escándalo es un escándalo” et le plus attachant (chanté par tout le public) …

AUJOURD’HUI EST UN JOUR SPÉCIAL POUR MOI … C’EST PEUT-ÊTRE “MA DERNIÈRE NUIT” pic.twitter.com/NqvAjwZe9M – Pigmalion 🔻 (@PigmaleonS) 20 décembre 2020