COVID-19 :

Depuis l’arrivée du coronavirus, Indra a lancé de nombreuses initiatives de solidarité, dans le cadre de son action sociale, visant à atténuer les conséquences que la crise laisse, notamment sur les personnes les plus vulnérables. Plus de 10000 comprimés donnés à des mineurs à risque social dans toutes les communautés autonomes d’Espagne pour les aider dans leurs travaux scolaires, une nouvelle plate-forme pour faciliter l’éducation en ligne des enfants souffrant de troubles neurologiques ou la collecte d’environ 270000 euros de crowdfunding solidaire pour 10 ONG renommées Telles sont quelques-unes des réalisations d’Indra et de ses travailleurs au profit de ces personnes.

La prolongation d’une crise qui continue de faire des ravages et la proximité de la saison de Noël ont poussé Indra à renforcer cet engagement social et à lancer une campagne, appelée “Solidarité décembre”, dans le but de faciliter la participation de leurs professionnels à diverses actions contribuant à améliorer la vie des gens que pour le moment, ils en ont le plus besoin. Et pour cela, il comptera à nouveau sur d’importantes organisations du tiers secteur, les meilleurs alliés de l’action sociale pour remplir sa mission, car elles connaissent les besoins réels de la société et sont capables de leur apporter la meilleure réponse.

L’une des activités prévues pour tous les travailleurs d’Indra à travers le monde est un concours pour préparer des cartes de vœux Indra de Noël et du Nouvel An, dans lequel les gagnants de chaque catégorie, en plus de recevoir un prix pour eux, auront dons de solidarité qui iront à Villages d’Enfants SOS. De plus, les dessins des participants seront utilisés pour décorer les maisons de retraite médicalisées, en collaboration avec l’ONG Grandes Amigos. A travers cette organisation, des lettres de soutien et des récits écrits par des professionnels d’Indra seront également envoyés aux personnes âgées, qui seront lues dans les activités de groupe afin qu’elles se sentent accompagnées.

Les mesures de sécurité imposées par le Covid rendront virtuel le marché solidaire avec lequel Indra entend inciter ses professionnels à acheter des produits proposés par des entités comme le Association espagnole contre le cancer (AECC), Alapar, Dalma, Juegaterapia, DogPoint ou Afrikable, afin de lever des fonds. A travers une landing page, créée spécialement pour ce «décembre solidaire», les professionnels pourront accéder au marché et acheter leurs cadeaux de Noël, tout en contribuant à différentes fins sociales.

Indra propose également que ses travailleurs rejoignent la collecte de fonds en ligne pour la campagne de la Croix-Rouge “Avec votre aide, ils ont beaucoup à apprendre”, qui favorise l’utilisation des jeux et jouets comme outil pédagogique et pour la transmission de valeurs, afin qu’aucun enfant ne soit laissé sans jouet à ces dates.

De même, les professionnels peuvent faire don d’ordinateurs portables et de tablettes dans le cadre de la campagne “Ces partis donnent de l’éducation” de Labdoo.org, une plate-forme mondiale collaborative à but non lucratif qui permet aux ordinateurs portables désaffectés chargés d’applications éducatives d’atteindre les écoles du monde entier, de manière distribuée et sans générer d’émissions supplémentaires de CO2 pour la planète.

Initiative virale, inclusive et mondiale

Indra lancera un défi viral à travers les réseaux sociaux pour aider à faire en sorte que les tables des familles les plus vulnérables ne manquent pas de nourriture ce Noël. L’entreprise mettra au défi les utilisateurs de rejoindre la campagne et de partager une image d’un plat qu’ils ont cuisiné avec le label sur les réseaux #hoycocinoporti. Pour chaque plat publié sur les réseaux avec le hashtag de la campagne, Indra fera don d’un menu de solidarité via la Fédération espagnole des banques alimentaires (FESBAL) aux familles menacées d’exclusion sociale en Espagne.

Pour sensibiliser ses professionnels et montrer son engagement en faveur de la diversité, Indra a également imaginé, javec la Fondation Juan XXIII Roncalli, une “Masterchef inclusif”, une activité familiale en ligne, qui s’inscrit dans le cadre de Give & Gain, de la Semaine d’action solidaire et du volontariat d’entreprise organisé par Forética.

Par ailleurs, la Fondation Juan XXIII Roncalli, qui contribue à la formation et à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap intellectuel, sera le bénéficiaire du dernier marathon de solidarité de l’année organisé par Minsait, une entreprise Indra, à travers Mates, une initiative qui encourage la camaraderie , la reconnaissance des professionnels et des valeurs telles que l’excellence professionnelle, l’empathie et la solidarité.

Dans le but de rendre le “Solidarité de décembre” une initiative globale d’Indra, en plus des différentes actions locales organisées par la filiale dans chaque pays où Indra a une présence et un concours pour préparer des cartes de Noël ouvert à tous, le 17 décembre aura lieu un concert de solidarité virtuel mettant en vedette des professionnels Indra du monde entier possédant des connaissances musicales. Le but est de collecter des fonds pour aider les familles et les enfants vulnérables à travers sept ONG d’Argentine, du Brésil, du Chili, d’Espagne, d’Italie, du Portugal et du Pérou.

Indra est une entreprise socialement responsable engagée dans le développement durable. Elle a lancé cette «solidarité de décembre» dans le cadre de son action sociale et pour promouvoir la participation active de ses professionnels à des actions de solidarité dans le cadre de sa transformation culturelle, qui cherche à faire d’Indra l’entreprise la plus motivante et la plus stimulante pour les professionnels et à renforcer son impact positif. Par cette action, Indra canalise les efforts de ses professionnels pour contribuer à la société à un moment particulièrement délicat du fait de la pandémie.

Réponse à la crise du Covid-19

Depuis le début de la crise des coronavirus, Indra s’efforce d’apporter la meilleure réponse à la fois à ses professionnels, à ses clients et à la société en général.

Indra a facilité le travail de ses professionnels à domicile et a lancé tous une batterie de services pour promouvoir votre travail et sa vie personnelle. En tant qu’entreprise, elle a garanti ses capacités intactes et son haut niveau de service client, a adapté ses solutions existantes au contexte actuel et a développé des solutions technologiques en un temps record pour répondre aux nouveaux défis en matière de santé ou de sécurité.

En ce qui concerne les actions ayant le plus grand impact social, Indra a fait don de plus de 10000 comprimés à des mineurs de toutes les communautés autonomes d’Espagne en situation de vulnérabilité ou de risque social, pour les aider dans leurs travaux scolaires. Aussi a réalisé une collecte d’environ 270000 euros dans le cadre d’un crowdfunding solidaire, organisé en collaboration avec 10 ONG importantes reconnues pour leur travail social, pour aider à améliorer la situation des plus vulnérables. De même, les bénévoles d’Indra ont créé une plateforme pour faciliter l’éducation en ligne des enfants souffrant de troubles neurologiques en collaboration avec la Fondation Querer, l’École universitaire de design, d’innovation et de technologie (ESNE) et la startup Smartmind.

Indra a favorisé un brainstorming de ses professionnels contre le Covid; a publié via SIA, une société Indra, un site Web contenant des recommandations en matière de cybersécurité pour les citoyens, les familles et les entreprises; et elle a soutenu des propositions de solidarité qui sont nées de l’initiative particulière de certains de ses professionnels, par exemple pour l’impression 3D de visières de protection ou d’autres matériaux pour le secteur de la santé.