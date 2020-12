COVID-19 :

Les derniers chiffres de la pandémie de COVID-19 pour le sud de la Floride sont inquiétants: un taux de positivité de près de 10%, plus de 7 000 cas par jour, près de 1 500 hospitalisations et 77 décès.

Le Dr Dadilia Garcés, épidémiologiste et professeur au Miami Dade College, déclare:

«Nous allons commencer à voir des chiffres plus élevés après le 31 décembre. Donc, ces chiffres ont vraiment été dans la moyenne de ce que nous attendions pour décembre correspondant à la deuxième vague.

Les taux de tests dans tout l’État ont augmenté ces derniers jours. Ce week-end, en une seule journée au Hard Rock Stadium, un nombre record a été atteint: 4 mille 37 examens. Après la veille de Noël et les réunions de Noël, les cas positifs pourraient augmenter considérablement.

«Ma projection est qu’après le 31 décembre, les chiffres seront beaucoup plus élevés que la semaine dernière et nous pourrons dépasser 13 000 cas par jour», dit Garcés.

À une époque où le taux d’infections au COVID-19 est élevé dans le sud de la Floride, les experts ont une recommandation pour ceux qui ont participé à des réunions et des dîners multifamiliaux.

«À partir de trois jours plus tard, ils ont le test PCR pour le coronavirus, pour être sûrs qu’ils ne sont pas infectés. Et si certains de ces membres, qui étaient à cette réunion multifamiliale, sont positifs, il faut respecter l’isolement et la quarantaine, les personnes qui étaient en contact », dit Garcés.

Apparemment, le 31 décembre, comme l’expérience l’a montré, beaucoup se retrouveront malgré les risques. Alors, face à l’inévitable, une précaution.

«72 heures avant, passez l’examen, si vous prévoyez de rencontrer un groupe familial. De cette façon, vous êtes plus sûr de ne pas être infecté et pouvez rencontrer ces personnes avec une plus grande tranquillité d’esprit », déclare Garcés.