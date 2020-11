COVID-19 :

La NBA débutera le 22 décembre. C’est l’accord que les propriétaires et les joueurs ont conclu avec une compétition qui sera réduite à 72 matchs. Quelque chose qui a été atteint après diverses négociations avec les basketteurs, qui ont préféré débuter le 18 janvier, Martin Luther King Day, pour avoir plus de temps pour se reposer. Les pertes monétaires qu’aurait entraîné le fait de commencer plus tard et de ne pas contester le lucratif jour de Noël est ce qui nous a permis de parvenir à un accord conclu avec l’intention de perdre le moins possible et de pouvoir maintenir les chiffres du plafond salarial et de la taxe de luxe. . De plus, le reste des dates ont été officialisées, comme le projet déjà connu (18 novembre), l’ouverture de l’agence gratuite (le 20) et le début du stage (1er décembre).

Cependant, il y a ceux qui considèrent que la date du 22 décembre est trop prématurée. Comme dit Baxter Holmes, journaliste ESPN, plusieurs agents de santé considèrent que le calendrier est très précoce et que la pandémie mondiale de coronavirus continuera de frapper le monde dans un peu plus d’un mois, date à laquelle tout commencera. “Ce sera particulièrement difficile non seulement d’être prêt à jouer le 22 décembre, mais de le maintenir pendant une période de quatre ou cinq mois”, déclare l’article. On a déjà vu en Europe que les points positifs nous obligent à suspendre les matchs et à choisir de nouvelles dates pour eux, ce qui pose des difficultés pour concilier les ligues nationales et les compétitions continentales.

Une autre chose qui inquiète les agents de santé est la condition physique des équipes qui n’ont pas joué depuis huit mois. Ce sont ceux qui n’étaient pas dans la bulle Disney, qui comptait 22 franchises. D’une part, seuls 71 jours se seront écoulés depuis le sixième match de la finale entre Lakers et Heat et le début de la saison de basket 2020-21, une période de repos insuffisante. Autre, le temps d’arrêt des autres modèles peut affecter physiquement le retour. Les protocoles de santé et de sécurité sont toujours en cours de finalisation et la NBA devrait apporter des solutions à ces problèmes, qui suscitent des doutes dans le cadre d’une compétition qui débutera officiellement le 22 décembre.