COVID-19 :

Nous ne sommes peut-être plus en état d’alerte – en Espagne -, la désescalade a peut-être pris fin, mais il existe toujours un virus qui, dans des régions comme l’ensemble du continent américain, dévaste ses populations. Par conséquent, même si vous pensez que rien ne se passe, vous devez continuer à vous laver les mains, vous devez respecter la distance.

Et surtout: il faut continuer à porter un masque – et non, la bêtise de descendre la rue avec le masque sur le coude, baissé ou à la main n’en vaut pas la peine.

METTEZ LE MASQUE

Une ressource qui au début de la pandémie en Europe était si rare que les gouvernements se sont battus pour des lots, en ce moment, il est très facile de trouver des masques, et Facebook veut vous rappeler que vous devez le prendre lorsque vous sortez. Par conséquent, il a mis en œuvre un nouvel avis de notification sur vos applications Instagram et Facebook, conçu pour sensibiliser, mémoriser et ainsi contribuer à réduire la propagation du Coronavirus.

La notification apparaîtra en haut du fil d’actualité Facebook, ainsi que sur Instagram. Et si vous cliquez dessus, cela vous mènera au centre d’information sur le coronavirus Facebook et inclura des liens vers les Centers for Disease Control and Prevention of the United States (CDC, pour son acronyme en anglais).

La réponse de Facebook à l’augmentation des cas

Dans le cas d’Instagram, la notification sera similaire à celle sur Facebook et comportera également un lien vers le site Web officiel du CDC. Selon le géant des médias sociaux, cette nouvelle notification est une réponse à l’augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis, qui s’est déjà répandue la barrière de 2,74 millions d’infectés et chaque jour, il continue de battre des records (tristes).