COVID-19 :

Plus de sept cent mille chômeurs de plus en 2020, soixante-dix mille décès dus au foutu virus amènent ce gouvernement du Front populaire exactement pour une figue. Alors que les hôpitaux et leurs unités de soins intensifs sont dangereusement pleins, alors que la plupart des Espagnols dénoncent qu’ils ne facturent pas leur ERTE, alors que des régions entières d’Espagne, comme la Catalogne, confinent toutes leurs communes, tandis que les médecins en ont assez d’être païens de la situation (lignes Je vais en parler ci-dessous) ils expliquent qu’ils ne peuvent plus le faire, et si, pour ne pas être exhaustif, les scientifiques prédisent que dans un peu moins de dix jours notre pays subira un “pic de pandémie” sans précédent, le gouvernement de la nation cache, perpétue Dans les braises de son immense propagande, il laisse la réalité envahir ses prévisions, et prend de longues vacances, n’anticipant que les méfaits qu’il prépare pour ce premier semestre 2021, y compris le plus important d’essayer de placer la Couronne en de côté, comme s’il s’agissait de porcelaine consommable.

À l’heure actuelle, plus de cinquante mille personnes meurent «officiellement» dans notre pays aux dépens de Covid et d’autres, près de deux millions, ont été infectées. Les données de ce journal sont de loin supérieures. Et les médecins en disent assez. Cela suffit non seulement pour le gouvernement lui-même, mais pour les Espagnols en général. Dans un document à la diffusion incroyable et rare, ils déplorent, crient, ce qui suit: «Que se passerait-il – disent-ils – si, face à l’inconscience de la population et des autorités et à la terrible situation de tout le personnel de santé, ils décidaient de quitter les hôpitaux? ».

Et ils continuent: «Si la population ne se soucie pas de la vie des médecins et de leurs familles, pourquoi le personnel de santé devrait-il se sacrifier pour la vie de la population inconsciente, indisciplinée, irréfléchie, stupide, imprudente, folle et insouciante? ? ». C’est une position qui n’ose naturellement pas abandonner les fonctions des toilettes, mais qui met en garde contre la fatigue brutale que certains professionnels sont voués à soigner, et à guérir s’ils le peuvent, les innombrables idiots qui ont contracté la maladie en raison de leur haut degré d’inconscience. .

Ce sont les agents de santé qui portent le poids de la pandémie et sur lesquels maintenant, en plus, une terrible accusation est portée: être en vacances ces jours-ci alors que la vaccination a si lamentablement commencé. Cette accusation a déjà été renversée depuis la propagande contagieuse de certains dirigeants qui n’ont pas touché le ballon depuis le 28 décembre dernier. Apparemment, les seuls Espagnols qui ont eu le droit de prendre cet hiver bas sont nos dirigeants, invisibles pendant tout ce temps où les pires données de l’infection générale sont connues. Même la ministre du Travail, la fervente ministre du Travail, la communiste Yolanda Díaz, n’a pas eu la décence de comparaître devant le pays pour expliquer comment il est possible qu’officiellement, l’Espagne compte déjà plus de 700 000 chômeurs de plus qu’il y a un an. Cette dame, flattée par les progrès comme les trileros les plus qualifiés sont célébrés, a été armée dans son silence parce qu’elle ne sait pas comment justifier que la politique de son gouvernement mène – vous verrez – l’Espagne jusqu’à cinq millions de chômeurs. .

En novembre dernier, avec son tristement célèbre clinquant coutumier, le patron de cette dame est apparu sur leurs téléviseurs de chevet pour affirmer littéralement que «pendant trois mois, nous avons un plan de vaccination parfaitement articulé». Les médias aux vues similaires et complices ont salué cette annonce et l’ont colorée, anticipant que la santé était déjà aussi proche que Noël. Un mensonge terrifiant. Selon tous les épidémiologistes et virologues, c’est-à-dire les scientifiques qui le savent vraiment, ce plan que le président a présenté de manière festive avec un tel bombardement n’était rien de plus qu’une mauvaise copie usée et clonée des rapports, des lignes générales qui déjà l’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé elle-même avaient été marquées à l’avance. En d’autres termes, un cliché en trompe-l’œil, comme l’aime le fallacieux Dr Pedro Sánchez. La vérité a été mal ouverte dans un pays qui a les pires chiffres de la pandémie, la gestion la plus imparfaite, les résultats les plus catastrophiques, bref. Ce gouvernement que nous subissons semble non seulement prêt à faire sauter la structure institutionnelle de l’Espagne, mais même, avec sa terrible gestion, il peut en finir avec la Santé qui, jusqu’à son arrivée au pouvoir, était considérée comme la meilleure du monde, seulement derrière l’inconnu. de Singapour. Sans dirigeants irresponsables, sectaires, mauvais et surtout extrêmement incapables. Mais Sánchez reste à la première place dans les sondages. Nous, Espagnols, devons nous le faire examiner avant que cet individu ne nous achève.